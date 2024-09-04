Які пільги мають діти учасників бойових дій в Україні
Джерело:АрміяInform
Сім'я військовослужбовця, який має статус учасника бойових дій, має право на державні пільги. Це, зокрема, стосується дітей, які матимуть пільги на освіту й оздоровлення.
Які пільги мають діти УБД
Дітям учасників бойових дій надаються пільги на навчання в різних освітніх закладах, проживання в гуртожитках, а також пільги на відпочинок.
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Основні пільги дітей УБД:
- Пільги на оздоровлення та відпочинок для дітей учасників бойових дій.
- Першочергове право на місця в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах.
- Можливість переведення на бюджетну форму навчання для дітей учасників бойових дій у разі здобуття вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти на денній формі.
- Право на безкоштовне або пільгове проживання в гуртожитках для дітей учасників бойових дій, які навчаються на денній формі.
- Право на отримання соціальної стипендії для студентів — дітей учасників бойових дій за умови відсутності заборгованості з навчання.
Як оформити пільги
Варто пам’ятати, що пільги для учасників бойових дій та їхніх сімей не надаються автоматично після отримання статусу. Для їх оформлення необхідно зробити таке:
Подача заяви: Учаснику бойових дій потрібно подати заяву про внесення до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги) та заяву про встановлення пільги.
Місця звернення: Звернутися можна до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, надіслати документи поштою, через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ, або через застосунок "Дія" (за умови наявності Дія.Підпис).