Які пільги передбачені для батьків учасників бойових дій у 2025 році

Учасники бойових дій в України мають право на різні пільги, які надає держава. Однак отримати їх можуть ще й родичі військовослужбовців.

Які пільги матимуть батьки військових

Зокрема на деякі пільги можуть претендувати батьки військових, про це пише 24 канал з посиланням на Міністерство у справах ветеранів.

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Так мати або батько учасника бойових дій можуть отримати пільги:

щодо плати за житло;

на комунальні послуги ;

на паливо.

Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 квадратного метра на сім'ю,

– зазначають у Міністерстві.

Зауважте! Крім того, якщо в складі родини є особи, які мають право на знижку в розмірі менше ніж 75%, то спочатку вона обчислюється в максимально можливому розмірі 75% відповідна знижка плати.

Пільги для непрацездатних батьків

Для родин, що складаються лише з непрацездатних осіб (наприклад, батько та мати не можуть працювати), надається знижка у 75% за користування газом.

Йдеться про опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі:

42 квадратних метри на кожну особу, яка має право на знижку плати;

21 квадратний метр на родину.

Зверніть увагу! Для отримання пільг батьки мають проживати разом зі своєю дитиною, яка є учасником бойових дій. Однак на пільги не впливає вид житла чи форма власності на нього.