Компенсація комуналки від держави: хто зможе отримати

Після початку повномасштабного вторгнення в Україні зросла кількість соціальних програм. Більшість з цих проєктів мають на меті підтримати переселенців.

Хто може отримати соцдопомогу

Програма "Прихисток" була запроваджена у квітні 2022 року. Це проєкт, завдяки якому, значна кількість переселенців знайшли тимчасове житло.

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Для того аби підтримати українців, які поселили у себе ВПО, уряд ввів спеціальну допомогу на оплату комунальних. Грошову компенсацію можуть отримати:

власники нерухомості, які прихистили ВПО, або їхні представники;

особи, які орендують житло, яке відноситься до комунальної чи державної власності.

Сума компенсації зараз така:

у опалювальний сезон – 950 гривень на кожного переселенця, якому надали житло;

неопалювальний – 450 гривень.

Відповідно до даних Мінреінтеграції, завдяки програмі "Прихисток" житло надали 3,1 мільйона українців зі статусом переселенця. Загалом, на компенсації за комунальні виплати було витрачено 2,2 мільйона гривень.

Як отримати компенсацію за комуналку

Власники житла мають змогу отримати компенсацію, якщо вони є учасниками програми "Прихисток". Зареєструватись у проєкті можна і зараз.

Як подати заяву на компенсацію:

Не пізніше ніж через день після реєстрації, потрібно подати заяву до виконавчого комітету. Обов'язково вкажіть ПІБ, кожного переселенця, який проживає на території вашого житла і надайте копії посвідчень особи, вказаних осіб.

Виконавчий комітет, яким є органи місцевого самоврядування, має провести перевірку і погодити грошову допомогу.

Виплати відбуваються до 20 числа кожного місяця. І здійснюються як безготівковий переказ за банківськими реквізитами, які ви вказали у заяві. Потрібно розуміти, що у випадку, якщо домогосподарство має борги за комуналку, грошова допомога не надається.

Якщо кількість переселенців, які проживають у домогосподарстві змінюється, про це обов'язково потрібно сповістити виконавчий комітет.