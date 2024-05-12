Безплатний проїзд і не тільки: які пільги мають українські пенсіонери

Пенсіонери мають право на певні пільги за віком. Деякі послуги надаються на безоплатній основі, на інші впроваджена значна знижка.

Кому надають безплатний проїзд

Пенсіонери мають право на безплатний проїзд, якщо у них є при собі пенсійне посвідчення. Пільга поширюється на усі наземні види транспорту, крім таксі.

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Також безплатно пенсіонери можуть пересуватись у залізничному транспорті, але, тільки, приміського сполучення. Окрім цього, особи пенсійного віку мають право на:

безоплатну юридичну допомогу або ж з великою знижкою;

субсидії на оплату ЖКП;

знижка 100% на оплату комуналки, за умови, що особа проживає у сільській місцевості і має одну з визначених професій.

Від якого податку звільнили пенсіонерів

Особи, які вийшли на пенсію за віком, мають право не сплачувати земельний податок. Головною умовою для цього є те, що їхня ділянка підпадає під визначені урядом нормативи.

Зараз встановлені ліміти такі: