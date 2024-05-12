Кому надають безплатний проїзд
Пенсіонери мають право на безплатний проїзд, якщо у них є при собі пенсійне посвідчення. Пільга поширюється на усі наземні види транспорту, крім таксі.
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Також безплатно пенсіонери можуть пересуватись у залізничному транспорті, але, тільки, приміського сполучення. Окрім цього, особи пенсійного віку мають право на:
- безоплатну юридичну допомогу або ж з великою знижкою;
- субсидії на оплату ЖКП;
- знижка 100% на оплату комуналки, за умови, що особа проживає у сільській місцевості і має одну з визначених професій.
Від якого податку звільнили пенсіонерів
Особи, які вийшли на пенсію за віком, мають право не сплачувати земельний податок. Головною умовою для цього є те, що їхня ділянка підпадає під визначені урядом нормативи.
Зараз встановлені ліміти такі:
- до 0,01 гектара ділянка використана для будівництва індивідуальних гаражів;
- до 0,10 гектара – для проведення індивідуального дачного будівництва;
- до 0,12 гектара – для садівництва;
- до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;
- до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на присадибній ділянці в селах;
- до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на присадибній ділянці в містах;
- до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд на присадибній ділянці в селищах міського типу.