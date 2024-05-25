Не для всіх: уряд дозволив пенсіонерам не платити певний податок

Українці, які вийшли на пенсію, можуть отримати певні пільги.. Наприклад, не сплачувати визначений обов'язковий податок.

Про який податок йдеться

Пенсіонери, які отримують пенсію за віком, можуть не сплачувати податок на землю. Головною умовою є те, що їхня земельна ділянка підпадає під визначені ліміти.

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Водночас місце проживання пенсіонера не має значення. Для отримання такої пільги, особа має звернутись місцевого органу контролю із відповідною заявою і надати підтверджувальні документи.

Які допустимі норми для звільнення від земельного податку встановлені зараз:

ділянка до 0,12 гектара може використовуватись для садівництва;

ділянка до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,01 гектара – для будівництва індивідуальних гаражів;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Які ще пільги мають пенсіонери

Пенсіонери можуть розраховувати на безплатну юридичну допомогу (або ж з великою знижкою). Йдеться про професійну консультацію та захист інтересів особи.

Пенсіонерам доступний безплатний проїзд у всіх видах наземного транспорту (окрім таксі). У приміських поїздах, така пільга теж дійсна Також пенсіонери можуть сплачувати менше за ЖКП, для цього їм потрібно оформити субсидію.