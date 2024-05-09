Заощадження для пенсіонерів: перелік пільгових можливостей в Україні

Пенсіонери мають право на низку пільг в Україні. Вони покликані для того, аби заощадити кошти українцям на заслуженому відпочинку.

Які пільги передбачені для пенсіонерів

Найактуальніша пільга для усіх пенсіонерів – можливість користуватися безоплатним проїздом у всіх видах громадського наземного транспорту, а також у приміських поїздах. Виключення становить лише таксі.

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Крім того, пенсіонери за віком мають право на інші додаткові пільги:

Звільнення від земельного податку: пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям.

пенсіонери, які отримують вікову пенсію, можуть бути звільнені від сплати земельного податку, якщо їхні домогосподарства відповідають встановленим критеріям. Субсидії : пенсіонери можуть звернутися до соціальної служби для отримання субсидій на комунальні послуги. Це можливо зробити подавши заяву та декларацію про доходи.

: пенсіонери можуть звернутися до соціальної служби для отримання субсидій на комунальні послуги. Це можливо зробити подавши заяву та декларацію про доходи. Юридична допомога : пенсіонерам доступна безоплатна або зі значною знижкою юридична допомога. Зокрема, представництво інтересів у судах та державних установах, а також допомога в складанні правових документів.

: пенсіонерам доступна безоплатна або зі значною знижкою юридична допомога. Зокрема, представництво інтересів у судах та державних установах, а також допомога в складанні правових документів. Звільнення від сплати комуналки: деякі пенсіонери з сільських місцевостей можуть бути повністю звільнені від сплати за житлово-комунальні послуги, паливо та газ. Йдеться про вчителів, медичних та культурних працівників.

Як отримати пільгу на комунальні послуги

! Пенсіонерам варто бути уважними, адже для підтвердження права на пільгу в особи має бути наявне при собі пенсійне посвідчення.

Щоб скористатися знижкою, пенсіонерам необхідно подати заяву до Пенсійного фонду України. Важливо, що право на пільгу мають лише ті, хто працював за спеціалізованими професіями в сільській місцевості й продовжує там жити після виходу на пенсію.

Сімейний середньомісячний дохід на одну особу за останні пів року не повинен перевищувати 4 240 гривень.

Для оформлення пільги пенсіонеру необхідно подати заяву та документи, які підтверджують проживання у сільській місцевості та наявність права на пільги. Це можна зробити шляхом звернення до ПФУ або онлайн через портал "Дія".