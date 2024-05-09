Сбережения для пенсионеров: перечень льготных возможностей в Украине

Пенсионеры имеют право на ряд льгот в Украине. Они призваны для того, чтобы сэкономить средства украинцам на заслуженном отдыхе.

Какие льготы предусмотрены для пенсионеров

Самая актуальная льгота для всех пенсионеров – возможность пользоваться бесплатным проездом во всех видах общественного наземного транспорта, а также в пригородных поездах. Исключение составляет лишь такси.

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Кроме того, пенсионеры по возрасту имеют право на другие дополнительные льготы:

Освобождение от земельного налога: пенсионеры, которые получают возрастную пенсию, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их домохозяйства соответствуют установленным критериям.

пенсионеры, которые получают возрастную пенсию, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их домохозяйства соответствуют установленным критериям. Субсидии : пенсионеры могут обратиться в социальную службу для получения субсидий на коммунальные услуги. Это возможно сделать подав заявление и декларацию о доходах.

: пенсионеры могут обратиться в социальную службу для получения субсидий на коммунальные услуги. Это возможно сделать подав заявление и декларацию о доходах. Юридическая помощь : пенсионерам доступна бесплатная или со значительной скидкой юридическая помощь. В том числе представительство интересов в судах и государственных учреждениях, а также помощь в составлении правовых документов.

: пенсионерам доступна бесплатная или со значительной скидкой юридическая помощь. В том числе представительство интересов в судах и государственных учреждениях, а также помощь в составлении правовых документов. Освобождение от уплаты коммуналки: некоторые пенсионеры из сельских местностей могут быть полностью освобождены от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, топливо и газ. Речь идет об учителях, медицинских и культурных работниках.

Как получить льготу на коммунальные услуги

! Пенсионерам стоит быть внимательными, ведь для подтверждения права на льготу у лица должно быть при себе пенсионное удостоверение.

Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам необходимо подать заявление необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Важно, что право на льготу имеют только те, кто работал по специализированным профессиям в сельской местности и продолжает там жить после выхода на пенсию.

Семейный среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен.

Для оформления льготы пенсионеру необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и наличие права на льготы. Это можно сделать путем обращения в ПФУ или онлайн через портал "Дія".