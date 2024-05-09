Сбережения для пенсионеров: перечень льготных возможностей в Украине
Источник:ПФУ
Пенсионеры имеют право на ряд льгот в Украине. Они призваны для того, чтобы сэкономить средства украинцам на заслуженном отдыхе.
Какие льготы предусмотрены для пенсионеров
Самая актуальная льгота для всех пенсионеров – возможность пользоваться бесплатным проездом во всех видах общественного наземного транспорта, а также в пригородных поездах. Исключение составляет лишь такси.
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Кроме того, пенсионеры по возрасту имеют право на другие дополнительные льготы:
- Освобождение от земельного налога: пенсионеры, которые получают возрастную пенсию, могут быть освобождены от уплаты земельного налога, если их домохозяйства соответствуют установленным критериям.
- Субсидии: пенсионеры могут обратиться в социальную службу для получения субсидий на коммунальные услуги. Это возможно сделать подав заявление и декларацию о доходах.
- Юридическая помощь: пенсионерам доступна бесплатная или со значительной скидкой юридическая помощь. В том числе представительство интересов в судах и государственных учреждениях, а также помощь в составлении правовых документов.
- Освобождение от уплаты коммуналки: некоторые пенсионеры из сельских местностей могут быть полностью освобождены от уплаты за жилищно-коммунальные услуги, топливо и газ. Речь идет об учителях, медицинских и культурных работниках.
Как получить льготу на коммунальные услуги
Чтобы воспользоваться скидкой, пенсионерам необходимо подать заявление необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Важно, что право на льготу имеют только те, кто работал по специализированным профессиям в сельской местности и продолжает там жить после выхода на пенсию.Обратите внимание! Семейный среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не должен превышать 4 240 гривен.
Для оформления льготы пенсионеру необходимо подать заявление и документы, подтверждающие проживание в сельской местности и наличие права на льготы. Это можно сделать путем обращения в ПФУ или онлайн через портал "Дія".