Звільнення від податку й безкоштовний проїзд: 7 пільг для пенсіонерів в Україні

Деякі послуги для українських пенсіонерів є повністю безкоштовними або надаються зі знижкою. Серед них – звільнення від податку, субсидія тощо.

Які пільги надають пенсіонерам

Пенсіонери в українці можуть претендувати на додаткові пільги, окрім доплати за вік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Ліміт на пенсію: чому пенсіонерам обмежують виплати

Основні пільги:

Безкоштовний проїзд у транспорті

Пенсіонери мають право не платити за проїзд у громадському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на приватний транспорт у місті, такий як маршрутки й таксі.

Звільнення від сплати земельного податку.

Пенсіонери за віком можуть не платити земельний податок.

Знижка на страховку авто

Пенсіонерам, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, доступна 50% знижка на автострахування.

Безкоштовна комуналка

Люди похилого віку можуть не платити за світло, воду, тепло, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.

Житлова субсидія

Розмір знижки на оплату комуналки залежить від доходу всіх членів сім'ї та розраховується індивідуально.

Безкоштовна юридична допомога

Усі пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу, а також вторинну. Проте є умова – пільга можлива, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю. Щоб отримати безоплатну правову допомогу, зверніться до найближчого бюро правової допомоги

Безкоштовна парковка

На платних стоянках пенсіонери можуть безкоштовно паркувати своє авто.

Доплата за вік

З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:

після досягнення 70 років – 300 гривень;

після досягнення 75 років – 456 гривень;

після досягнення 80 років – 570 гривень.

Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.

Важливо! Люди у віці від 70 до 74 років уже отримують доплату в розмірі до 300 гривень. Тому після досягнення 75 років сума фактичного збільшення становить 156 гривень і не додається (456-300=156).