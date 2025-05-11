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Економіка Соцвиплати Звільнення від податку й безкоштовний проїзд: 7 пільг для пенсіонерів в Україні
11 травня, 08:02
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Звільнення від податку й безкоштовний проїзд: 7 пільг для пенсіонерів в Україні

Альбіна Ковпак
Основні тези
  • Пенсіонери в Україні мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті, звільнення від земельного податку та безкоштовну парковку.
  • Доступні знижки на автострахування, безкоштовна комуналка для певних категорій, житлова субсидія, безоплатна юридична допомога та доплата за вік від 70 років.

Деякі послуги для українських пенсіонерів є повністю безкоштовними або надаються зі знижкою. Серед них – звільнення від податку, субсидія тощо.

Які пільги надають пенсіонерам

Пенсіонери в українці можуть претендувати на додаткові пільги, окрім доплати за вік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Основні пільги:

  • Безкоштовний проїзд у транспорті

Пенсіонери мають право не платити за проїзд у громадському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на приватний транспорт у місті, такий як маршрутки й таксі.

  • Звільнення від сплати земельного податку. 

Пенсіонери за віком можуть не платити земельний податок.

  • Знижка на страховку авто

Пенсіонерам, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, доступна 50% знижка на автострахування.

  • Безкоштовна комуналка

Люди похилого віку можуть не платити за світло, воду, тепло, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.

  • Житлова субсидія

Розмір знижки на оплату комуналки залежить від доходу всіх членів сім'ї та розраховується індивідуально.

  • Безкоштовна юридична допомога

Усі пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу, а також вторинну. Проте є умова – пільга можлива, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю. Щоб отримати безоплатну правову допомогу, зверніться до найближчого бюро правової допомоги

  • Безкоштовна парковка

На платних стоянках пенсіонери можуть безкоштовно паркувати своє авто. 

Доплата за вік

З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:

  • після досягнення 70 років – 300 гривень;
  • після досягнення 75 років – 456 гривень;
  • після досягнення 80 років – 570 гривень.

Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.

Важливо! Люди у віці від 70 до 74 років уже отримують доплату в розмірі до 300 гривень. Тому після досягнення 75 років сума фактичного збільшення становить 156 гривень і не додається (456-300=156).