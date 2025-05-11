Які пільги надають пенсіонерам
Пенсіонери в українці можуть претендувати на додаткові пільги, окрім доплати за вік, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Основні пільги:
- Безкоштовний проїзд у транспорті
Пенсіонери мають право не платити за проїзд у громадському транспорті, якщо покажуть водієві пенсійне посвідчення. Пільга не поширюється на приватний транспорт у місті, такий як маршрутки й таксі.
- Звільнення від сплати земельного податку.
Пенсіонери за віком можуть не платити земельний податок.
- Знижка на страховку авто
Пенсіонерам, які володіють машиною з двигуном об'ємом до 2 500 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 100 кіловат, доступна 50% знижка на автострахування.
- Безкоштовна комуналка
Люди похилого віку можуть не платити за світло, воду, тепло, паливо і газ, якщо проживають у сільській місцевості та до виходу на пенсію працювали вчителями, бібліотекарями, медиками або працівниками культури.
- Житлова субсидія
Розмір знижки на оплату комуналки залежить від доходу всіх членів сім'ї та розраховується індивідуально.
- Безкоштовна юридична допомога
Усі пенсіонери можуть отримати безоплатну первинну юридичну допомогу, а також вторинну. Проте є умова – пільга можлива, якщо пенсія становить менше ніж 4 722 гривні або менше ніж 6 056 гривень в осіб з інвалідністю. Щоб отримати безоплатну правову допомогу, зверніться до найближчого бюро правової допомоги
- Безкоштовна парковка
На платних стоянках пенсіонери можуть безкоштовно паркувати своє авто.
Доплата за вік
З 70 років українці на пенсії можуть отримувати щомісячну надбавку. Розмір щомісячної компенсаційної доплати залежить від віку пенсіонера, тож доплату починають нараховувати від дня досягнення цього віку:
- після досягнення 70 років – 300 гривень;
- після досягнення 75 років – 456 гривень;
- після досягнення 80 років – 570 гривень.
Єдина умова – пенсія, менша за 10 340 гривень.
Важливо! Люди у віці від 70 до 74 років уже отримують доплату в розмірі до 300 гривень. Тому після досягнення 75 років сума фактичного збільшення становить 156 гривень і не додається (456-300=156).