Пільги про які мовчать: що пенсіонери можуть отримати безкоштовно

Більшість українських пенсіонерів мають право на пільги за віком. Втім, не усі знають, які послуги можуть отримати люди похилого віку безоплатно.

Які пільги доступні для пенсіонерів

Як відомо, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд міським громадським транспортом. Втім, за винятком таксі. Люди похилого віку також можуть подорожувати залізничним транспортом приміського сполучення повністю безоплатно.

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Менш відома пільга, проте не менш популярна: юридичні послуги для пенсіонерів можуть надаватися безоплатно або із істотною знижкою. Це включає фахову консультацію, захист прав та інтересів, а також представлення інтересів громадянина.

Щобільше, пенсіонери звільненні від сплати земельного податку, якщо їх володіння не перевищує вказані норми:

ділянка до 0,01 гектара може використовуватись для будівництва індивідуальних гаражів;

до 2 гектарів – для ведення особистого сільського господарства;

до 0,10 гектара – для індивідуального дачного будівництва;

до 0,12 гектара – для садівництва;

до 0,25 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селах;

до 0,15 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у селищах міського типу;

до 0,10 гектара – для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у містах.

Зауважте! Як і всі українці, пенсіонери можуть оформити собі субсидію. Також жителі сільських місцевостей, які працювали на конкретних посадах, можуть взагалі не платити за ЖКП.