Які пільги мають пенсіонери у 2024 році

Українські пенсіонери мають досить невеликі пенсії, тож для них законом передбачені пільги на певні види послуг. Це може бути звільнення від земельного податку, безплатне паркування та інші пільги, доступні при наявності пенсійного посвідчення.

Які пільги мають пенсіонери

Раніше мінімальна сума пенсії дорівнювала прожитковому мінімуму і складала 2 093 гривні, а тепер вона зросла до 2 361 гривні. Для полегшення фінансового становища та соціального захисту пенсіонерів, держава пропонує їм ряд пільг, визначених з Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

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Безоплатний проїзд : З наявністю пенсійного посвідчення, пенсіонери мають право на безоплатний проїзд у громадському наземному транспорті (крім таксі) та у залізничному транспорті приміського сполучення без обмеження за місцем проживання.

Юридична допомога : Пенсіонери мають доступ до безоплатної юридичної допомоги, що фінансується з держбюджету, включаючи захист і представництво інтересів в судах, держорганах, органах місцевого самоврядування та допомогу у складенні процесуальних документів.

Державна субсидія: Пенсіонери можуть претендувати на отримання державної субсидії для покриття витрат на житлово-комунальні послуги. Для цього необхідно звернутися до соціальних служб, подати заяву та декларацію про доходи.

Пільга на 100% комунальних послуг

Пенсіонери, які живуть у сільській місцевості та мають досвід роботи в певних професіях, можуть скористатися 100% знижкою на оплату комунальних послуг. Ця пільга також стосується придбання твердого та рідкого палива для печей і скрапленого газу. До категорій працівників, які мають право на цю пільгу, належать: