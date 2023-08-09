Оплата за комуналку вдвічі менше: хто з українців зможе отримати такі пільги

Деякі українці можуть платити на 50% менше за комуналку. Такі пільги надаються малозабезпеченим верствам населення, що не можуть самостійно оплатити комунальні платежі.

Хто може отримати субсидію

Грошова допомога для оплати комунальних надається тим українцям, які самостійно не можуть оплатити отримані послуги. Субсидію зможуть отримати родини, чий сумарний дохід не перевищує 3 760 гривень.

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Важливим критерії оцінки для надання пільг є і житлова площа на якій проживає сім'я. На теперішній час у вимогах вказані: 21 квадратний метр загальної житлової площі на кожного постійного члена родини та додаткові 10,5 квадратних метрів на всіх.

При розрахунку субсидії, до уваги беруться виключно ті члени сім'ї, які проживають за вказаною адресою. Кількість прописаних жителів на надання пільг не впливає.

Заяву для отримання пільг можуть подати:

власники приміщення;

орендарі житла.

Якщо прийомна сім'я виховує трьох і більше дітей, яким не більше 1 року, незалежно від вихідних даних, вони можуть подати заяву до ПФУ для отримання субсидії або інших пільг.

Як отримати субсидію

Для отримання допомоги, вам необхідно звернутися у регіональне Управління соціального захисту:

Складіть заяву. Зразок оформлення тут. Заповніть декларацію про доходи. Вкажіть усі джерела отримання коштів, якщо перевірка виявить фальсифікацію, ви отримаєте автоматичну відмову. Прикріпіть документ, що засвідчує ваше право власності на визначене житло або ж додайте договір оренди.

Якщо у вас є документи, що дають право на додаткові пільги, ви також можете їх додати, аби процес розгляду відбувався швидше.

Після подачі документів, ваша заява пройде розгляд і лише після цього вам відбудуться нарахування. Поки тривають перевірки, виплати не відбуваються та у майбутньому компенсація за цей період не надається.