Які є пільги для ветеранів праці в Україні

Люди, які є ветеранами праці, можуть отримати пільги від держави. Це передбачено законом України.

Які є пільги для ветеранів праці

Однак доплати до пенсії для них не передбачені, про це пише 24 канал з посиланням на Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших людей похилого віку в Україні".

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Пільги для ветеранів праці в Україні такі:

першочергове безоплатне зубопротезування;

переважне право на забезпечення санаторно-курортним лікуванням;

щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних фахівців;

переважне право на забезпечення житловою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, і відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт житлових будинків і квартир, забезпечення їх паливом;

переважне право на вступ до садівничих товариств (кооперативів), кооперативів із будівництва та експлуатації колективних гаражів;

переважне право на встановлення домашніх телефонів;

звільнення від плати за землю і сплати земельного податку;

безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільним транспортом загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів у межах області за місцем проживання.

Зверніть увагу! Однак більшість з цих пільг майже не реалізуються на практиці через відсутність фінансування. Зокрема частина пільг не відповідає сучасним реаліям.