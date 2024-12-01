Які пільги на проїзд мають пенсіонери

Проїзд у громадському транспорті для пенсіонерів в України є безплатним, про це повідомляє 24 канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

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Пільги стосуються міського пасажирського транспорту загального користування. Наприклад, тролейбусів чи автобусів. Однак також пенсіонери можуть безкоштовно їздити у приміських маршрутах (йдеться зокрема про електрички).

Зверніть увагу! Для того, аби проїзд для людини похилого віку був безкоштовним, він або вона має продемонструвати пенсійне посвідчення.

У якому транспорті пенсіонери повинні платити за проїзд

Правило пільг не поширюється на метро та таксі. Тобто там українські пенсіонери мають платити за проїзд.

Зауважте! Також пільга не діє під час поїздок залізничним транспортом міжміського сполучення.

Які ще пільги мають пенсіонери

Пенсіони в Україні також мають такі пільги: