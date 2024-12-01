Какие льготы на проезд имеют пенсионеры

Проезд в общественном транспорте для пенсионеров в Украине является бесплатным, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".

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Льготы касаются городского пассажирского транспорта общего пользования. Например, троллейбусов или автобусов. Однако также пенсионеры могут бесплатно ездить в пригородных маршрутах (речь идет в частности об электричках).

Обратите внимание! Для того, чтобы проезд для пожилого человека был бесплатным, он или она должна продемонстрировать пенсионное удостоверение.

В каком транспорте пенсионеры должны платить за проезд

Правило льгот не распространяется на метро и такси. То есть там украинские пенсионеры должны платить за проезд.

Заметьте! Также льгота не действует во время поездок железнодорожным транспортом междугороднего сообщения.

Какие еще льготы имеют пенсионеры

Пенсионеры в Украине также имеют следующие льготы: