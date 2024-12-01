Какие льготы на проезд имеют пенсионеры
Проезд в общественном транспорте для пенсионеров в Украине является бесплатным, об этом сообщает 24 канал со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования".
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Льготы касаются городского пассажирского транспорта общего пользования. Например, троллейбусов или автобусов. Однако также пенсионеры могут бесплатно ездить в пригородных маршрутах (речь идет в частности об электричках).
Обратите внимание! Для того, чтобы проезд для пожилого человека был бесплатным, он или она должна продемонстрировать пенсионное удостоверение.
В каком транспорте пенсионеры должны платить за проезд
Правило льгот не распространяется на метро и такси. То есть там украинские пенсионеры должны платить за проезд.
Заметьте! Также льгота не действует во время поездок железнодорожным транспортом междугороднего сообщения.
Какие еще льготы имеют пенсионеры
Пенсионеры в Украине также имеют следующие льготы:
- Отмена уплаты земельного налога.
- Оформление субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Возможность получить бесплатную юридическую помощь.