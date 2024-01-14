Не потрібно звертатись особисто: військовим ветеранам спростили призначення пільг
Джерело:Мінсоцполітики
Для ветеранів і членів їх сімей спрощено процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер військові матимуть можливість звертатися за призначенням пільг за допомогою своїх рідних.
Спрощене оформлення пільг для ветеранів війни
Як повідомили в Мінсоцполітики, для ветеранів війни й членів їх сімей спростять процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
Читайте також Деякі виплати все-таки зростуть: що буде з зарплатами військових у 2024 роціНагадуємо, що за чинним законодавством для призначення пільг на житлово-комунальні послуги пільговик має особисто звернутися до відповідних органів. Втім українські ветерани війни, що на сьогодні беруть участь в бойових діях та перебувають на передовій, не можуть оформити пільги та звернутися по них особисто.
Таким чином ветерани, а також їхні члени сімей, не могли скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.
Які зміни запропонував уряд
Для розв'язання цієї проблеми в Мінсоцполітики розробили постанову, що спрощує процедуру внесення відомостей в реєстр осіб, які мають право на пільги. Запрацює усе через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань.
Які зміни відбудуться:
- якщо особа з інвалідністю внаслідок війни, учасник бойових дій, учасник війни не зможе самостійно подати заяву на призначення пільг, то з травня 2024 року за нього зможуть це зробити його родичі;
- подати можна лише одну заяву замість теперішніх двох. Вона повинна містити інформацію про взяття на облік, як пільговика, і про надання пільг;
- спрощену єдину заяву можна подавати й в електронній формі, зокрема, через Дію;
- обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться, адже певну частину даних Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну і взаємодії між інформаційними системами державних органів.