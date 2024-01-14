Не потрібно звертатись особисто: військовим ветеранам спростили призначення пільг

Для ветеранів і членів їх сімей спрощено процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тепер військові матимуть можливість звертатися за призначенням пільг за допомогою своїх рідних.

Спрощене оформлення пільг для ветеранів війни

Як повідомили в Мінсоцполітики, для ветеранів війни й членів їх сімей спростять процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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що за чинним законодавством для призначення пільг на житлово-комунальні послуги пільговик має особисто звернутися до відповідних органів. Втім українські ветерани війни, що на сьогодні беруть участь в бойових діях та перебувають на передовій, не можуть оформити пільги та звернутися по них особисто.

Таким чином ветерани, а також їхні члени сімей, не могли скористатися соціальними гарантіями, передбаченими державою.

Які зміни запропонував уряд

Для розв'язання цієї проблеми в Мінсоцполітики розробили постанову, що спрощує процедуру внесення відомостей в реєстр осіб, які мають право на пільги. Запрацює усе через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань.

Які зміни відбудуться: