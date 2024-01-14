Упрощенное оформление льгот для ветеранов войны
Как сообщили в Минсоцполитики, для ветеранов войны и членов их семей упростят процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.
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Таким образом, ветераны, а также их члены семей, не могли воспользоваться социальными гарантиями, предусмотренными государством.
Какие изменения предложило правительство
Для решения этой проблемы в Минсоцполитики разработали постановление, упрощающее процедуру внесения сведений в реестр лиц, имеющих право на льготы. Заработает через 4 месяца после соответствующих технических доработок.
Какие изменения произойдут:
- если лицо с инвалидностью в результате войны, участник боевых действий, участник войны не сможет самостоятельно подать заявление на назначение льгот, то с мая 2024 за него смогут это сделать его родственники;
- подать можно только одно заявление вместо существующих двух. Она должна содержать информацию о взятии на учет как льготника, так и о предоставлении льгот;
- упрощенное единое заявление можно подавать и в электронной форме, в частности, через Дия;
- объем информации, которую необходимо указать, для назначения льгот уменьшится, ведь определенную часть данных Минсоцполитики и ПФУ будут получать путем обмена и взаимодействия между информационными системами государственных органов.