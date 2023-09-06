На які пільги можуть розраховувати ветерани війни

Для ветеранів війни від України передбачені цілі списки пільг. До цієї категорії населення належать учасники бойових дій (УБД), особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни.

На які пільги можуть розраховувати УБД

Для учасників бойових дій надають пільги згідно з законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" №3551-ХІІ від 22.10.1993".

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До них належать:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безоплатне зубопротезування (першочергово);

75% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;

безкоштовний проїзд;

користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями. Щорічне медобстеження і диспансеризація;

першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час та 14 додаткових днів до неї зі збереженням зарплати;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;

першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;

першочерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;

переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

виплата до 5 травня.

Які пільги очікують осіб з інвалідністю внаслідок війни

Для таких людей передбачений не менш об'ємний список пільг, до яких належать:

безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

позачергове безоплатне зубопротезування;

100% знижки на квартплату, плату за комунальні послуги, опалення будинків;

безкоштовний проїзд;

користування при виході на пенсію поліклініками та госпіталями;

щорічне медобстеження і диспансеризація;

позачергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та госпіталізація;

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% від зарплати незалежно від стажу роботи;

використання чергової щорічної відпустки у зручний час;

додаткова відпустка строком до 14 календарних днів зі збереженням зарплати;

переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників;

позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов;

позачергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва;

позачерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб, які потребують поліпшення житлових умов та забезпечення їх паливом;

одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, дачних будинків і благоустрій садових ділянок;

позачерговий вступ до ЖБК, кооперативів по будівництву;

пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету;

позачергове користування всіма послугами зв'язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів;

першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту, службами, що надають соціальні послуги з догляду;

переважне право на вступ до закладів вищої, фахової передвищої освіти, право на позаконкурсний вступ до закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

виплата до 5 травня;

позачергове працевлаштування за спеціальністю;

позачергове безоплатне забезпечення автомобілем;

звільнення від орендної плати за гаражі під спецзасоби для пересування;

позачергове забезпечення продовольчими товарами в спеціалізованих салонах-магазинах.

Що отримають особи, які мають статус учасників війни