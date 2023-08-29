Які пільги в Україні доступні для військовослужбовців
Завдяки військовим, українці можуть продовжувати працювати, відпочивати та жити у вільній країні. Уряд вирішив подякувати бійцям запровадженням додаткових пільг.
Пільги для українських військових
Уряд активно готується до післявоєнного періоду. Буде запроваджено програми, які допомагають ветеранам знайти роботу, змінити фах й опанувати нову професію. Про це 24 Каналу розповіла міністерка Юлія Свириденко.
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Для цього підтримуємо ветеранів у здобутті професійної, фахової передвищої та вищої освіти, перенавчанні в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, а ще сприяємо в отриманні ваучерів на навчання.
Зараз для колишніх військових у державних навчальних закладах є такі пільги:
- Пільговий вступ на бюджетне місце для учасників бойових дій.
- Повна оплата навчання коштом державного бюджету (для учасників бойових дій і для дітей учасників бойових дій).
- Соціальна стипендія в разі відсутності академічної.
- Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитку.
У центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості для ветеранів вже діють 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Найпопулярнішими серед них є такі спеціальності:
- оператор БПЛА;
- продавець;
- кухар;
- швачка;
- адміністратор;
- бухгалтер;
- водій.
Ще один спосіб для ветеранів здобути бажану професію – це ваучери на навчання. Їх перевага в тому, що людина сама обирає навчальний заклад та програму. Доступні 123 професії та спеціальності у сферах: будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування. Якщо людина відповідає умовам програми, отримує ваучер на майже 27 тисяч гривень.
Вже понад 11 тисяч українців опановують нову професію завдяки ваучерам від держави, зокрема і ветерани.
– повідомляє Свириденко.
За словами міністерки, уряд запровадив компенсації для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. Це важливий крок, який дозволить ветеранам, вільно обирати професію.
Свириденко повідомляє, що за облаштоване робоче місце для людей з І групою інвалідності можна отримати 100 тисяч гривень. Для ІІ групи інвалідності – 67 тисяч гривень.
Грошова компенсація діятиме на:
- меблі;
- транспортери для підіймання сходами з електроприводом;
- брайлівські клавіатури та портативні пристрої;
- підйомні платформи для робочих місць;
- генератори голосу або підсилювачі зв’язку;
- вироби для посилення та модуляції звуку для людини з проблемами зі слухом.
Свириденко вважає, що вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1,5 тисячі таких робочих місць