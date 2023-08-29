Які пільги в Україні доступні для військовослужбовців

Завдяки військовим, українці можуть продовжувати працювати, відпочивати та жити у вільній країні. Уряд вирішив подякувати бійцям запровадженням додаткових пільг.

Пільги для українських військових

Уряд активно готується до післявоєнного періоду. Буде запроваджено програми, які допомагають ветеранам знайти роботу, змінити фах й опанувати нову професію. Про це 24 Каналу розповіла міністерка Юлія Свириденко.

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Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр України – Міністерка економіка України Для цього підтримуємо ветеранів у здобутті професійної, фахової передвищої та вищої освіти, перенавчанні в 11 Центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості, а ще сприяємо в отриманні ваучерів на навчання.

Зараз для колишніх військових у державних навчальних закладах є такі пільги:

Пільговий вступ на бюджетне місце для учасників бойових дій.

Повна оплата навчання коштом державного бюджету (для учасників бойових дій і для дітей учасників бойових дій).

Соціальна стипендія в разі відсутності академічної.

Безоплатне або пільгове проживання у гуртожитку.

Спеціальні умови пропонують приватні навчальні заклади. Наприклад, гранти на часткову оплату навчання для учасників бойових дій. Про наявність таких пільг потрібно дізнаватися безпосередньо у навчальному закладі.

У центрах профтехосвіти Державної служби зайнятості для ветеранів вже діють 300 освітніх програм підвищення кваліфікації за 95 робітничими професіями. Найпопулярнішими серед них є такі спеціальності:

оператор БПЛА;

продавець;

кухар;

швачка;

адміністратор;

бухгалтер;

водій.

Ще один спосіб для ветеранів здобути бажану професію – це ваучери на навчання. Їх перевага в тому, що людина сама обирає навчальний заклад та програму. Доступні 123 професії та спеціальності у сферах: будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства, соціального обслуговування. Якщо людина відповідає умовам програми, отримує ваучер на майже 27 тисяч гривень.

Вже понад 11 тисяч українців опановують нову професію завдяки ваучерам від держави, зокрема і ветерани.

– повідомляє Свириденко.

За словами міністерки, уряд запровадив компенсації для бізнесу за облаштування інклюзивних робочих місць, щоб працевлаштовувати людей з інвалідністю. Це важливий крок, який дозволить ветеранам, вільно обирати професію.

Свириденко повідомляє, що за облаштоване робоче місце для людей з І групою інвалідності можна отримати 100 тисяч гривень. Для ІІ групи інвалідності – 67 тисяч гривень.

Грошова компенсація діятиме на:

меблі;

транспортери для підіймання сходами з електроприводом;

брайлівські клавіатури та портативні пристрої;

підйомні платформи для робочих місць;

генератори голосу або підсилювачі зв’язку;

вироби для посилення та модуляції звуку для людини з проблемами зі слухом.

Свириденко вважає, що вже до кінця цього року вдасться облаштувати щонайменше 1,5 тисячі таких робочих місць