На які пільги можуть розраховувати ВПО у липні 2025 року

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на низку соціальних гарантій від держави. Зокрема, вони можуть скористатися житловими та освітніми пільгами.

Які виплати передбачені ВПО у липні

У липні 2025 року внутрішньо переміщені особи можуть отримати грошову допомогу на проживання, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Дію".

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Держава виплачує ВПО допомогу на проживання щомісяця у таких розмірах:

для дітей, пенсіонерів, людей з інвалідністю – 3 000 гривень;

для інших категорій – 2 000 гривень.

Важливо! ВПО, які вперше звертаються за допомогою, можуть подати заяву на її отримання, скориставшись застосунком Дія. Тим, хто вже одержує виплати, у липні їх продовжать автоматично.

Які пільги можуть отримати ВПО у липні

Субсидія на оренду житла

ВПО, які витрачають на оренду житла більш ніж 20% від своїх доходів, можуть компенсувати частину витрат. Для оформлення субсидії на оренду житла їм необхідно звернутися до органів соцзахисту за місцем обліку.

Компенсація за пошкоджене житло

Для ВПО діє програма "єВідновлення", за допомогою якої держава компенсує кошти, витрачені на ремонт пошкодженого житла внаслідок бойових дій. Заявку на компенсацію можна подати у ЦНАПі або через Дію.

Пільги для дітей ВПО

Діти внутрішньо переміщених осіб мають цілу низку пільг від держави:

право на першочергове зарахування до дитячих садків і шкіл;

забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти;

безкоштовний відпочинок та оздоровлення;

пільговий вступ до вищих навчальних закладів;

безкоштовне навчання у деяких ВНЗ або знижки на оплату;

право на соціальну стипендію та безкоштовне проживання у гуртожитках для студентів ВПО.

Медична допомога

Держава гарантує внутрішньо переміщеним особам доступ до безоплатних медичних послуг, їх вони можуть отримувати в будь-якому регіоні України. Окрім того, у липні продовжує діяти програма "Доступні ліки для ВПО" для людей з хронічними захворюваннями.

Варто знати! За підрахунками системи надання правничої допомоги, щонайменше третина ВПО не користуються усіма пільгами, передбаченими для них державою.