Яку допомогу отримуватимуть багатодітні сім'ї у 2025 році

Отримання статусу багатодітної сім’ї надає право на державну підтримку. Зокрема, йдеться про пільги на різні державні послуги, соцвиплати тощо.

Хто може отримати статус багатодітної сім’ї

Сім’я вважається багатодітною, якщо в ній виховують трьох і більше неповнолітніх дітей, повідомляє 24 Канал з посиланням на закон "Про охорону дитинства".

Читайте також Які види допомоги отримуватимуть українські пенсіонери в 2025 році

При цьому до загальної кількості враховуються також:

усиновлені діти;

діти одного з батьків від попередніх шлюбів, які проживають з новою сім’єю;

діти віком до 23 років, якщо вони здобувають освіту на денній формі та проживають із батьками.

Які пільги мають багатодітні сім'ї

Які пільги доступні для багатодітних сімей

Багатодітні сім’ї в Україні мають право на знижки на оплату комунальних послуг.

Оплата житла та опалення, знижка в розмірі 50% на площу:

21 квадратний метр на кожного члена сім’ї;

10,5 квадратного метра на сім’ю.

Інші комунальні послуги:

Вартість балонного газу для плити.

Опалення твердим або рідким паливом (за відсутності централізованого опалення).

Стаціонарний телефон:

50% знижка на оплату послуг;

Позачергове встановлення телефону.

Забезпечення житлом

Багатодітні сім’ї можуть отримати житло згідно із законом "Про житловий фонд соціального призначення":

Позачергове забезпечення житлом:

Родини з п’ятьма або більше дітьми.

Сім’ї, де одночасно народилося троє або більше дітей.

Першочергове забезпечення житлом:

Одинокі багатодітні батьки.

Сім’ї, в яких народилися двійнята.

Додаткові пільги для матерів багатодітних сімей

Законодавством України передбачено спеціальні привілеї для жінок, які народили або всиновили трьох чи більше дітей і виховали їх до шестирічного віку.

Пенсія за особливі заслуги перед Україною:

Надається матерям, які народили або всиновили не менш як п’ятьох дітей.

Розмір надбавки становить 35-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Додаткова оплачувана відпустка:

Жінкам із двома або більше дітьми до 15 років надається додаткових 10 днів до щорічної оплачуваної відпустки.

Звання "Мати-героїня":