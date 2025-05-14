Знижка на комуналку й оплату житла: які пільги доступні дружинам УБД

Члени сімей чинних військовослужбовців мають право на отримання пільг. Їхні дружини також можуть їх отримати.

Чи має дружина УБД право на пільги

Люди, які проживають разом, пов’язані спільним побутом та мають взаємні права та обов’язки з УБД мають право на отримання пільг, повідомляє 24 Канал з посиланням на Закон України.

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Пільги можуть отримати такі родичі УБД:

непрацездатні батьки;

дружина (чоловік);

спільні неповнолітні діти;

повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

люди, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

Які пільги доступні дружині та дітям УБД

Для членів родини військових передбачені комунальні пільги, а також пільги на оздоровлення дітей УБД.

Для дружин:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги, а для людей з інвалідністю передбачена знижка 100%;

75% знижка на паливо для оселі, що немає централізованого опалення. Знижка розраховується на 21 квадратний метр опалювальної площі на особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Для дітей:

безкоштовне оздоровлення та відпочинок;

першочергові місця у дитячих оздоровчих таборах;

право на переведення на бюджетну форму навчання під час здобуття вищої, професійно-технічної та фахової передвищої освіти на денній формі;

безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках, за умови навчання на денній формі;

першочергові місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах за місцем проживання;

соціальна стипендія для дітей-студентів за умови відсутності заборгованості.

Важливо! Щоб отримати пільги членам родин військовослужбовців необхідно подати заяву до ПФУ, а також у довідці вказати відомості про склад сім’ї – непрацездатних батьків, неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю тощо.