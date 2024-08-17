Коли пенсіонер може не платити за доставку газу
17 серпня 2024, 11:51Читать новость на русском
За газ українці оплачують два рахунки. Йдеться про кількість спожитого газу, а також за його доставку. Пільги на сплату доставки не залежать від того є особа пенсіонером, чи ні, однак за деяких умов це все-таки можливо.
Що потрібно робити, аби не платити за доставку газу
Річ у тому, що навіть тоді, коли особа не використовує газ, але досі є підключеною до газової мережі, вона надалі зобов'язана сплачувати за доставку газу.
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Щоб не витрачати кошти можна офіційно відмовитися від підключення до мережі.
- Для цього потрібно розірвати контракт;
- Але якщо особа не бажає розривати угоду, адже в майбутньому ще використовуватиме газ, тоді вона має право сплачувати мінімальну суму за доставку доти, поки не почне знову користуватися газом.
Як можна скасувати угоду про доставку газу:
- Отримати акт про зупинення постачання газу;
- Звернутися до свого оператора газорозподільної мережі (ОГРМ) з проханням про розірвання договору.
Як продовжити подачу газу:
- Написати заяву оператору ГРМ для офіційного розірвання угоди;