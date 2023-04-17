Пільги з газопостачання: хто може розраховувати та як отримати

Населення платять не лише за кількість спожитого газу, але й за його постачання. У Пенсійному фонді розповіли, які пільгові норми встановлені в Україні та як ними скористатись.

Пільги з газопостачання

Для отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг й зокрема газопостачання необхідно дотримуватися певних соціальних норм.

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Для отримувачів пільг встановлені такі соціальні норми:

з газопостачання за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання – 3,3 кубометра на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача – 5,4 кубометра на одну особу на місяць;

з газопостачання за наявності газової плити та газового водонагрівача — 10,5 кубометра на одну особу на місяць.

Також українці можуть скористатись пільгою щодо управління багатоквартирним будинком – 21 квадратних метрів загальної площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю. Коли фактична площа житла (квартири) є меншою, застосовується фактична площа;

Довідка: норми на оплату послуг визначено постановою Кабміну № 409 "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".