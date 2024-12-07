Не тільки виплати: які соціальні пільги доступні в Україні для осіб з інвалідністю 2 групи

До другої групи інвалідності відносяться особи, які здатні до самообслуговування, але не можуть працювати у звичайних виробничих умовах. В Україні для людей з інвалідністю всіх груп передбачені різноманітні пільги.

Пільги для людей з інвалідністю 2 групи: що варто знати

Виплати для осіб з інвалідністю з дитинства розраховуються як певний відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Пенсія за інвалідністю призначається на весь час, поки людина має інвалідність. Для тих, хто досяг пенсійного віку, пенсія виплачується довічно, повідомляє 24 канал із посиланням на Мінюст.

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В Україні особи з інвалідністю можуть скористатися рядом пільг на лікування та реабілітацію:

Пільги на лікарські засоби: Пацієнти, які проходять амбулаторне лікування, мають право на придбання ліків за рецептом лікаря зі знижкою 50% від їх вартості. Безкоштовні санаторно-курортні путівки: Особи, що мають медичні показання, можуть отримати путівки до санаторіїв безкоштовно. Безкоштовні ліки для ветеранів: Люди, які стали інвалідами через війну, мають право на безкоштовне отримання ліків, у тому числі імунобіологічних препаратів та медикаментів за рецептом. Пільгові умови на медичні засоби: Особи з інвалідністю можуть отримувати протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття, спеціальні засоби для самообслуговування, догляду та пересування на пільгових умовах. Пільги на обслуговування: Особи з інвалідністю мають право на пріоритетне обслуговування в установах та на громадському транспорті, що дозволяє зменшити час очікування. Пільги на проїзд: Безкоштовний проїзд у міському транспорті та 50% знижка на квитки для подорожей залізницею, літаком, водним та автомобільним транспортом. Освітні пільги: Студенти з інвалідністю отримують соціальні стипендії та матеріальну підтримку, а також вступають до вищих навчальних закладів за спрощеною процедурою в межах спеціальних квот. Трудові пільги: Особи з інвалідністю не проходять випробувальний термін при працевлаштуванні, можуть розірвати трудовий договір в будь-який час. Також вони мають право на індивідуальний графік роботи, оформлення відпустки в будь-який час та додаткову щорічну відпустку.

Також для них передбачені наступні виплати:

Для людей з інвалідністю другої групи це зараз становить 80% прожиткового мінімуму, що дорівнює 1 888,8 гривні.

Для дітей з інвалідністю до 18 років виплати складають 70% прожиткового мінімуму, тобто 1 652,7 гривні.

Зверніть увагу! Якщо інвалідність встановлена після 60 років, людина може вибрати, отримувати виплати за віком чи за інвалідністю, але для цього потрібно мати не менше 15 років страхового стажу.