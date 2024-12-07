Яка кількість стажу потрібна для виходу на пенсію у 2025

У 2025 році кількість необхідного стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зросте, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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На пенсію у 2025 році зможуть піти пенсіонери, які:

у 60 років набули щонайменше 32 роки стажу;

у 63 роки – мінімум 22 роки стажу;

у 65 років – 15 років стажу.

Як змінюватимуться умови виходу на пенсію

До 2028 року мінімально необхідна кількість стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки зростатиме щорічно. Мінімум для 65 років залишатиметься незмінним.

Аби піти на пенсію у 60 років потрібно буде мати уже:

у 2026 році — щонайменше 33 роки стажу;

у 2027 році — 34 роки стажу;

у 2028 році — 35 років стажу.

Для 63 років мінімуми стануть такі: