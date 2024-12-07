Льготы для людей с инвалидностью 2 группы: что стоит знать

Выплаты для лиц с инвалидностью с детства рассчитываются как определенный процент от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Пенсия по инвалидности назначается на все время, пока человек имеет инвалидность. Для тех, кто достиг пенсионного возраста, пенсия выплачивается пожизненно, сообщает 24 канал со ссылкой на Минюст.

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В Украине лица с инвалидностью могут воспользоваться рядом льгот на лечение и реабилитацию:

Льготы на лекарственные средства: Пациенты, которые проходят амбулаторное лечение, имеют право на приобретение лекарств по рецепту врача со скидкой 50% от их стоимости. Бесплатные санаторно-курортные путевки: Лица, имеющие медицинские показания, могут получить путевки в санатории бесплатно. Бесплатные лекарства для ветеранов: Люди, которые стали инвалидами из-за войны, имеют право на бесплатное получение лекарств, в том числе иммунобиологических препаратов и медикаментов по рецепту. Льготные условия на медицинские средства: Лица с инвалидностью могут получать протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь, специальные средства для самообслуживания, ухода и передвижения на льготных условиях. Льготы на обслуживание: Лица с инвалидностью имеют право на приоритетное обслуживание в учреждениях и на общественном транспорте, что позволяет уменьшить время ожидания. Льготы на проезд: Бесплатный проезд в городском транспорте и 50% скидка на билеты для путешествий по железной дороге, самолетом, водным и автомобильным транспортом. Образовательные льготы: Студенты с инвалидностью получают социальные стипендии и материальную поддержку, а также поступают в высшие учебные заведения по упрощенной процедуре в пределах специальных квот. Трудовые льготы: Лица с инвалидностью не проходят испытательный срок при трудоустройстве, могут расторгнуть трудовой договор в любое время. Также они имеют право на индивидуальный график работы, оформление отпуска в любое время и дополнительный ежегодный отпуск.

Также для них предусмотрены следующие выплаты:

Для людей с инвалидностью второй группы это сейчас составляет 80% прожиточного минимума, что равняется 1 888,8 гривны.

Для детей с инвалидностью до 18 лет выплаты составляют 70% прожиточного минимума, то есть 1 652,7 гривны.

Обратите внимание! Если инвалидность установлена после 60 лет, человек может выбрать, получать выплаты по возрасту или по инвалидности, но для этого нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа.