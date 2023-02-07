Житлові пільги: хто отримає знижки на оплату комуналки
Джерело:ПФУ
В Україні є певний перелік категорій громадян, які мають право на пільги з оплати комунальних послуг. Туди входять як учасники війни, так і багатодітні сім'ї.
Пільги на комуналку: перелік
У Пенсійному фонді пояснюють, що до переліку пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, належать пільги з оплати:
Цікаво Тариф на газ у лютому: яка ціна у різних постачальників
- Житла. Сюди входить квартплата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, також, управління багатоквартирним будинком;
- Комунальних послуг, а це централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, газ (транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
- Палива та скрапленого газу.
Які знижки надаються на оплату комуналки
У розмірі 100% знижки:
- особам, які мають особливі заслуги перед державою та їхнім членам сім'ї;
- пенсіонерам, які працювали у сфері педагогіки, медицини та фармацевтики. Крім того, сюди входять колишні спеціалісти із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості й селищах міського типу;
- особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють чи працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.
У розмірі 50% знижки:
- багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);
- батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
- особам, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей, а також звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років;
- дружині (чоловіку) померлих громадян, які стали учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей померлих громадян з-поміж учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3;
- сім’ї, що має дитину з інвалідністю;
- учасникам війни;
- окремим категоріям осіб, що стали жертвами нацистських переслідувань.
У розмірі 25% знижки:
- дітям війни.
До слова, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, — людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.
Актуально Перевищив ліміт на карті: як діяти у такій ситуації за кордоном
Розмір соцвиплат у 2023 році
- Виплати по безробіттю;
З 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6 700 гривень.
- Аліменти на дитину;
Розмір аліментів на дитину залежить від доходів батьків. Тому мінімальний розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму. До 6 років – 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривні.
Максимальний становить: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.
- Допомога на дитину;
Для дітей до 6 років допомога становить від 5 680 до 7 952 гривень. Для тих кому виповнилось від 6 до 18 років – 7 082,50 гривні та 9 915,50 гривні відповідно.
- Виплати для ВПО;
Особам з інвалідністю та дітям становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень на кожну особу.