Житлові пільги: хто отримає знижки на оплату комуналки

В Україні є певний перелік категорій громадян, які мають право на пільги з оплати комунальних послуг. Туди входять як учасники війни, так і багатодітні сім'ї.

Пільги на комуналку: перелік

У Пенсійному фонді пояснюють, що до переліку пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, належать пільги з оплати:

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Житла. Сюди входить квартплата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, також, управління багатоквартирним будинком;

Сюди входить квартплата, плата за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, також, управління багатоквартирним будинком; Комунальних послуг , а це централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, газ (транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів;

, а це централізоване постачання холодної та гарячої води, водовідведення, тепло- та електропостачання, газ (транспортування, розподіл та постачання), централізоване опалення, вивезення побутових відходів; Палива та скрапленого газу.

Які знижки надаються на оплату комуналки

що пільги призначаються на рік і надаються тільки тоді, якщо на одну людину середньомісячний сукупний дохід сім’ї за 6 місяців не перевищує доходу, який дає право на соціальну пільгу. А у 2023 році – це 3 760 гривень.

У розмірі 100% знижки:

особам, які мають особливі заслуги перед державою та їхнім членам сім'ї;

пенсіонерам, які працювали у сфері педагогіки, медицини та фармацевтики. Крім того, сюди входять колишні спеціалісти із захисту рослин, працівники бібліотек у сільській місцевості й селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють чи працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

У розмірі 50% знижки:

багатодітним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, сім’ям опікунів (піклувальників);

батькам та членам сім’ї особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особам, які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей, а також звільненим зі служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років;

дружині (чоловіку) померлих громадян, які стали учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікунам дітей померлих громадян з-поміж учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3;

сім’ї, що має дитину з інвалідністю;

учасникам війни;

окремим категоріям осіб, що стали жертвами нацистських переслідувань.

У розмірі 25% знижки:

дітям війни.

До слова, якщо дохід сім’ї пільговика перевищує той, що дає право на пільгу, — людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.

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Розмір соцвиплат у 2023 році

Виплати по безробіттю;

З 1 січня максимальний розмір допомоги по безробіттю становить 6 700 гривень.

Аліменти на дитину;

Розмір аліментів на дитину залежить від доходів батьків. Тому мінімальний розмір аліментів складає 50% від прожиткового мінімуму. До 6 років – 1 136 гривень, від 6 до 18 років – 1 416,5 гривні.

Максимальний становить: до 6 років – 22 720 гривень, від 6 до 18 років – 28 330 гривень.

Допомога на дитину;

Для дітей до 6 років допомога становить від 5 680 до 7 952 гривень. Для тих кому виповнилось від 6 до 18 років – 7 082,50 гривні та 9 915,50 гривні відповідно.

Виплати для ВПО;

Особам з інвалідністю та дітям становитиме 3 тисячі гривень, для решти ВПО – 2 тисячі гривень на кожну особу.