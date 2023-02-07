Тарифи на газ у лютому

Найвища пропозиція у 28,99 гривні за кубометр газу у СвітлоГаз.

у 28,99 гривні за кубометр газу у СвітлоГаз. Найнижча пропозиція у 7,80 гривні за кубометр газу, яку пропонують одразу декілька постачальників – Еру людям та ETG.UA. Також ряд постачальників пропонують тариф нижче 8 гривень за кубометр газу.

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Тариф на газ нижче 8 гривень за кубометр газу:

Еру Людям – 7,70 гривень за кубометр газу.

Нафтогаз України – 7,96 гривні за кубометр газу.

Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 гривні за кубометр газу.

Полтавагаз Збут – 7,99 гривні за кубометр газу.

Енерджі Трейд Груп – 7,799 гривні за кубометр газу.

Зверніть увагу! До квітня цього року у постачальника Енерджі Трейд Груп діятиме сезонна пропозиція – акційний тариф "Чорна п’ятниця", ціна газу в якому – 7,699 гривні за кубометр.

Також нагадаємо, що в Україні продовжує діяти два тарифи – річний та місячний. Річну пропозицію постачальники зафіксували ще навесні 2021 року, а от місячна постійно змінюється. Однак зауважимо, що всіх українців одразу перевели на річний тариф, а місячний діє лише для тих хто самостійно відмовився від нього.

Тариф на розподіл газу

З 1 січня українці могли побачити нові суми у платіжках за газ через те, що у 2023 році враховують дані за новий газовий рік. Тобто цьогоріч для обрахування щомісячного платежу за розподіл газу враховувалась кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Для деяких українців платіжка за газ у 2023 році може знизитись, оскільки вони зменшили споживання газу у порівнянні з попереднім газовим роком, тож платитимуть за розподіл менше. Хто ж навпаки спалив більше, побачить у платіжках і більші цифри.

Важливо! Сам тариф на розподіл під час війни не змінюється, оскільки президент підписав мораторій на підвищення тарифів. Тож чинні тарифи залишаються актуальними до закінчення воєнного стану та шість місяців після його завершення.

Тариф на розподіл газу в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Чи зростуть тарифи

В Україні заморозили тарифи на період воєнного часу, тож наразі заборонено ціни на:

послуги з розподілу природного газу;

теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);

послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Наразі чинних підстав для того, аби говорити про підвищення найближчим часом немає. Разом з тим деякі нардепи заявляли, що ціна газу для побутових споживачів невиправдано дорога, тож уряд може переглянути тарифи навесні цьогоріч.

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