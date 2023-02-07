Тарифи на газ у лютому

  • Найвища пропозиція у 28,99 гривні за кубометр газу у СвітлоГаз.
  • Найнижча пропозиція у 7,80 гривні за кубометр газу, яку пропонують одразу декілька постачальників – Еру людям та ETG.UA. Також ряд постачальників пропонують тариф нижче 8 гривень за кубометр газу.

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Тариф на газ нижче 8 гривень за кубометр газу:

  • Еру Людям – 7,70 гривень за кубометр газу.
  • Нафтогаз України – 7,96 гривні за кубометр газу.
  • Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 гривні за кубометр газу.
  • Полтавагаз Збут – 7,99 гривні за кубометр газу.
  • Енерджі Трейд Груп – 7,799 гривні за кубометр газу.

Зверніть увагу! До квітня цього року у постачальника Енерджі Трейд Груп діятиме сезонна пропозиція – акційний тариф "Чорна п’ятниця", ціна газу в якому – 7,699 гривні за кубометр.

Також нагадаємо, що в Україні продовжує діяти два тарифи – річний та місячний. Річну пропозицію постачальники зафіксували ще навесні 2021 року, а от місячна постійно змінюється. Однак зауважимо, що всіх українців одразу перевели на річний тариф, а місячний діє лише для тих хто самостійно відмовився від нього.

Тариф на розподіл газу

З 1 січня українці могли побачити нові суми у платіжках за газ через те, що у 2023 році враховують дані за новий газовий рік. Тобто цьогоріч для обрахування щомісячного платежу за розподіл газу враховувалась кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Для деяких українців платіжка за газ у 2023 році може знизитись, оскільки вони зменшили споживання газу у порівнянні з попереднім газовим роком, тож платитимуть за розподіл менше. Хто ж навпаки спалив більше, побачить у платіжках і більші цифри.

Тариф на розподіл газу в Україні у 2023

Тариф на розподіл газу в Україні / Інфографіка 24 Каналу

Чи зростуть тарифи

В Україні заморозили тарифи на період воєнного часу, тож наразі заборонено ціни на:

  • послуги з розподілу природного газу;
  • теплову енергію (її виробництво, транспортування та постачання);
  • послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Наразі чинних підстав для того, аби говорити про підвищення найближчим часом немає. Разом з тим деякі нардепи заявляли, що ціна газу для побутових споживачів невиправдано дорога, тож уряд може переглянути тарифи навесні цьогоріч.

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