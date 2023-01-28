Економія опалення у квартирі: з чого почати

Як розповідає Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", насамперед економію варто розпочати з врегулювання власного котла.

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Андрій Закревський Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" У квартирах, що мають індивідуальне опалення, подачу тепла можна підлаштувати під графіки відключень електроенергії й так заощаджувати.

Наприклад, коли дають світло, потрібно увімкнути котел хоча б на годину для того, щоб прогріти квартиру. Згодом, котел можна поставити на екорежим.

Відтак температура у кімнатах залишається сталою і не перевищує встановлену вами норму, що тим самим заощаджує кошти.

Проте у квартирах з централізованим опаленням такі маневри неможливі.

Не варто забувати, що тепло одягаючись ми також економимо власне тепло і менше потребуємо зовнішнього.

За словами експерта, перед опалювальним сезоном завжди потрібно загартовувати організм. Це можна зробити й вдома, приймаючи контрастні душі, до прикладу. Такі дії допоможуть швидше акліматизуватися до погодних умов і легше пережити зниження температури.

Кухню можна опалювати плитою, а спальню – грілками

Важливий момент, який стосується вашої кухні. Експерт радить більше готувати їжу на газовій плиті. Таким чином, кімната прогріватиметься без використання тепла від батарей.

Коли ви знижуєте температуру у квартирі для економії, в спальні може стати холодніше. Для того, щоб було комфортніше спати, можна приготувати собі або грілки, або ж пляшки із гарячою водою, та покласти їх під ковдру,

– додає Закревський.

Як розповідав ще раніше 24 Каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, для того, аби утеплити будинок потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.

Якщо коштів на це немає, не забувайте про плівочні вставки на вікна. Це можна зробити й на двері.

Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки.

Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі.

Терморегулятор – "прикрутить" нагрівання батареї

За допомогою цього пристрою можна регулювати подачу теплоносія в батарею. Його можна вбудувати на трубі, що підводить до радіатора.

Тобто, якщо вас немає у квартирі весь день, ви можете завдяки цьому пристрою зменшити подачу тепла, або ж відрегулювати температуру повітря в конкретній кімнаті. Кількість використаного тепла зменшується, а лічильник це фіксуватиме.

Важливо, такий терморегулятор можна встановити власникам квартир із централізованим опаленням, але лише за умови, якщо у квартирі є лічильник тепла – прилад, що обліковує надходження опалення у квартиру і дозволятиме надалі платити тільки за реально спожите тепло в окремо взятій квартирі. Також можна встановити загальнобудинковий лічильник для усіх мешканців.

Крім того, встановити лічильник тепла можна не завжди. Лише якщо у будинку горизонтальне розведення труб опалення за наявності єдиної центральної труби. У будинках, зазвичай старого типу, де тепло йде кількома вертикальними незалежними стояками, теж можна встановити лічильник, але – у підвалі, на вході теплоносія.

Для установки лічильника потрібно подати заяву на установку в організацію, яка надає послуги з теплопостачання:

Відповідно до технічних умов розробляється проєкт і узгоджується із теплопостачальною організацією.

Здійснюється монтаж і пусконалагоджувальні роботи.

Після монтажу лічильник опломбовують постачальники послуг.

Аби нарахування за спожиті послуги здійснювалося на підставі показників лічильників, їх необхідно зареєструвати в абонентському відділі постачальника послуг.

Як економити на теплі / Інфографіка 24 Каналу

Цікаво Піднімуть чи ні: що буде з тарифами на світло для бізнесу

Тарифи на газ та розподіл газу в Україні

До речі, зміна постачальника газу, який пропонує дешевший тариф, теж допоможе в економії.

Тарифи на газ в Україні 2023 року:

Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.

"Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;

"Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні;

"Волиньелектрозбут" – 7,98 гривні;

"Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;

"Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні;

"Львівенергозбут" – 8,20 гривні;

"Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;

"Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.

Тарифи на розподіл газу в Україні / Інфографіка 24 Каналу