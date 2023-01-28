Економія опалення у квартирі: з чого почати
Як розповідає Андрій Закревський, голова правління Асоціації "Нафта та Газ України", насамперед економію варто розпочати з врегулювання власного котла.
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У квартирах, що мають індивідуальне опалення, подачу тепла можна підлаштувати під графіки відключень електроенергії й так заощаджувати.
- Наприклад, коли дають світло, потрібно увімкнути котел хоча б на годину для того, щоб прогріти квартиру. Згодом, котел можна поставити на екорежим.
- Відтак температура у кімнатах залишається сталою і не перевищує встановлену вами норму, що тим самим заощаджує кошти.
Проте у квартирах з централізованим опаленням такі маневри неможливі.
- Не варто забувати, що тепло одягаючись ми також економимо власне тепло і менше потребуємо зовнішнього.
За словами експерта, перед опалювальним сезоном завжди потрібно загартовувати організм. Це можна зробити й вдома, приймаючи контрастні душі, до прикладу. Такі дії допоможуть швидше акліматизуватися до погодних умов і легше пережити зниження температури.
Кухню можна опалювати плитою, а спальню – грілками
Важливий момент, який стосується вашої кухні. Експерт радить більше готувати їжу на газовій плиті. Таким чином, кімната прогріватиметься без використання тепла від батарей.
Коли ви знижуєте температуру у квартирі для економії, в спальні може стати холодніше. Для того, щоб було комфортніше спати, можна приготувати собі або грілки, або ж пляшки із гарячою водою, та покласти їх під ковдру,
– додає Закревський.
Як розповідав ще раніше 24 Каналу Олег Попенко, експерт з ЖКП та голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, для того, аби утеплити будинок потрібно насамперед замінити вікна у квартирі, а також вхідні двері.
- Якщо коштів на це немає, не забувайте про плівочні вставки на вікна. Це можна зробити й на двері.
- Батареї, які розташовані у нішах, облаштуйте фольговою ізоляцією, тобто помістіть алюф між стіною та батареєю. Це заощадить до 20% тепла, а, відповідно, зменшить платіжки.
- Тримайте відкритими батареї: відсуньте меблі, підніміть штори, зніміть декоративні панелі.
Терморегулятор – "прикрутить" нагрівання батареї
За допомогою цього пристрою можна регулювати подачу теплоносія в батарею. Його можна вбудувати на трубі, що підводить до радіатора.
Тобто, якщо вас немає у квартирі весь день, ви можете завдяки цьому пристрою зменшити подачу тепла, або ж відрегулювати температуру повітря в конкретній кімнаті. Кількість використаного тепла зменшується, а лічильник це фіксуватиме.
Крім того, встановити лічильник тепла можна не завжди. Лише якщо у будинку горизонтальне розведення труб опалення за наявності єдиної центральної труби. У будинках, зазвичай старого типу, де тепло йде кількома вертикальними незалежними стояками, теж можна встановити лічильник, але – у підвалі, на вході теплоносія.
Для установки лічильника потрібно подати заяву на установку в організацію, яка надає послуги з теплопостачання:
- Відповідно до технічних умов розробляється проєкт і узгоджується із теплопостачальною організацією.
- Здійснюється монтаж і пусконалагоджувальні роботи.
- Після монтажу лічильник опломбовують постачальники послуг.
- Аби нарахування за спожиті послуги здійснювалося на підставі показників лічильників, їх необхідно зареєструвати в абонентському відділі постачальника послуг.
Як економити на теплі / Інфографіка 24 Каналу
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Тарифи на газ та розподіл газу в Україні
До речі, зміна постачальника газу, який пропонує дешевший тариф, теж допоможе в економії.
Тарифи на газ в Україні 2023 року:
- Ціна тарифного плану "Фіксований" ("Нафтогаз") – 7,96 гривні за метр кубічний з ПДВ.
- "Енерджі Трейд Груп" (ETG) – 7,79 гривні;
- "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні;
- "Волиньелектрозбут" – 7,98 гривні;
- "Закарпаттяенергозбут" – 7,98 гривні;
- "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні;
- "Львівенергозбут" – 8,20 гривні;
- "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні;
- "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні.
Тарифи на розподіл газу в Україні / Інфографіка 24 Каналу