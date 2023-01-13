Якщо підприємство відмовиться від перерахунку, то споживачі мають право згідно з Постановою №151 вимагати це зробити.

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Як можна платити менше

Відомо, що за листопад комунальне підприємство "Тернопільміськтеплокомуненерго" перерахує оплату за тепло та гарячу воду – у період, коли відбувалися аварійні та стабілізаційні відключення електроенергії.

Насамперед КП врахує години, коли не було світла, та внесе перерахунок до платіжки за грудень.

Коли можна платити менше:

вода;

Українці, які залишилися без води на більше, ніж 6 годин в добі, мають право на зменшення платіжки за воду на 3,3%.

Пам'ятайте, що загальний період без води повинен становити до 30% від загального часу надання послуги.

електроенергія;

Відсутність електроенергії компенсовуватиметься у платіжках коштом скорочення обсягів споживання, які відображаються на лічильнику.

опалення;

З опаленням буде схожа ситуація, що й з водою. Адже якщо у квартирі холодніше, ніж 18 градусів, сума має зменшуватись на 3,3% за кожну порушену добу.

гаряча вода.

Якщо температура гарячої води становить від 45 до 49 градусів, то тариф має зменшитися на 10%. А якщо фіксуєте температуру нижче 40 градусів, то зменшення – на 30%, а інколи й взагалі можна платити за тарифом за холодну воду.

Чи можна не платити за комуналку, якщо тебе не має вдома довгий період часу

Громадяни України, які не перебувають вдома не менше 30 днів, а також у тих, у кого немає лічильників, можуть не платити за газ та воду.

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Для цього вам потрібно звернутися з довідкою до постачальника комунальної послуги, водоканалу та повідомити, що вас не було вдома понад 30 днів.

Тим у кого вдома є лічильник, варто щомісяця подавати показники. Крім того, якщо вони, до прикладу, цього місяця відповідають показникам минулого, то борг вам не нарахують. Проте, варто знати, що до цієї норми закону не можна зарахувати опалення, плату за утримання будинку та прибудинкової території.