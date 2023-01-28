Экономия отопления в квартире: с чего начать

Как рассказывает Андрей Закревский, председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины", в первую очередь экономию следует начать с урегулирования собственного котла.

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Андрей Закревский Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" В квартирах, имеющих личное отопление, подачу тепла можно подстроить под графики отключений электроэнергии и так экономить.

К примеру, когда дают свет, нужно включить котел хотя бы на час для того, чтобы прогреть квартиру. Впоследствии котел можно поставить на экорежим.

Следовательно, температура в комнатах остается постоянной и не превышает установленную вами норму, что тем самым экономит средства.

Однако в квартирах с централизованным отоплением такие маневры невозможны.

Не стоит забывать, что тепло одеваясь мы также экономим собственное тепло и меньше нуждаемся в внешнем.

По словам эксперта, перед отопительным сезоном всегда нужно закалять организм. Это можно сделать и дома, принимая контрастные души, например. Такие действия помогут быстрее акклиматизироваться к погодным условиям и легче пережить понижение температуры.

Кухню можно отапливать плитой, а спальню – грелками.

Важный момент, касающийся вашей кухни. Эксперт рекомендует больше готовить еду на газовой плите. Таким образом комната будет прогреваться без использования тепла от батарей.

Когда вы понижаете температуру в квартире для экономии, в спальне может стать холоднее. Для того, чтобы было комфортнее спать, можно приготовить себе или грелки, или бутылки с горячей водой, и положить их под одеяло.

– добавляет Закревский.

Как рассказывал еще раньше 24 Каналу Олег Попенко, эксперт по ЖКУ и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, для того чтобы утеплить дом, нужно прежде всего заменить окна в квартире, а также входные двери.

Если средств на это нет, не забывайте о пленочных вставках на окна. Это можно сделать и на дверь.

Батареи, расположенные в нишах, остнастите фольговой изоляцией, то есть поместите алюф между стеной и батареей. Это сэкономит до 20% тепла, соответственно, снизит платежки.

Держите открытыми батареи: отодвиньте мебель, поднимите шторы, снимите декоративные панели.

Терморегулятор – "прикрутит" нагрев батареи

С помощью этого устройства можно регулировать подачу теплоносителя в батарею. Его можно встроить на трубе, подводящей к радиатору.

То есть, если вас нет в квартире весь день, вы можете благодаря этому устройству снизить подачу тепла или отрегулировать температуру воздуха в конкретной комнате. Количество использованного тепла уменьшается, а счетчик будет фиксировать это.

Важно, что такой терморегулятор можно установить владельцам квартир с централизованным отоплением, но только при условии, что в квартире есть счетчик тепла – прибор, учитывающий поступление отопления в квартиру и позволяющий в дальнейшем платить только за реально потребленное тепло в отдельно взятой квартире. Также можно установить общедомовой счетчик для всех жильцов.

Кроме того, установить счетчик тепла можно не всегда. Только если в доме горизонтальное разведение труб отопления при наличии единой центральной трубы. В домах, обычно старого типа, где тепло идет по нескольким вертикальным независимым стоякам, тоже можно установить счетчик, но – в подвале, на входе теплоносителя.

Для установки счетчика нужно подать заявление на установку в организацию, предоставляющую услуги по теплоснабжению:

В соответствии с техническими условиями разрабатывается проект и согласовывается с теплоснабжающей организацией.

Осуществляется монтаж и пусконаладочные работы.

После установки счетчик опломбируют поставщики услуг.

Чтобы начисление за потребленные услуги производилось на основании показателей счетчиков, их необходимо зарегистрировать в абонентском отделе поставщика услуг.

Как экономить на тепле / Инфографика 24 Канала

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Тарифы на газ и распределение газа в Украине.

Кстати, смена поставщика газа, предлагающего более дешевый тариф, тоже поможет в экономии.

Тарифы на газ в Украине в 2023 году:

Цена тарифного плана "Фиксованный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

"Энерджи Трейд Групп" (ETG) - 7,79 гривны;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 гривны;

"Волыньэлектросбыт" – 7,98 гривны;

"Закарпатьеэнергосбыт" – 7,98 гривны;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 гривны;

"Львовэнергосбыт" – 8,20 гривны;

"Днепровские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 гривны;

"Киевские энергетические услуги" (Yasno) – 8,46 грн.

Тарифы на распределение газа в Украине / Инфографика 24 Канала