Які пільги на комунальні послуги мають учасники бойових дій в Україні

Учасники бойових дій мають право на значні пільги при оплаті комунальних послуг. Ці пільги визначені Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу".

Які пільги мають учасники бойових дій

УБД, а також особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих військовослужбовців, можуть скористатися знижкою на певні комунальні послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

Читайте також Як українці можуть оформити невиплачені субсидії та пільги

Йдеться про 75% знижку на оплату рахунків за газ та придбання палива для обігріву житла, зокрема рідкого палива для будинків без центрального опалення.

Важливо! Знижка на опалення враховує площу житла: держава покриває 75% вартості опалення для 21 квадратного метра на кожного постійного мешканця будинку чи квартири, а також додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Особливі пільги передбачені для військовослужбовців, які стали особами з інвалідністю внаслідок війни. Вони мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, що є важливим кроком підтримки тих, хто постраждав у боротьбі за незалежність України.

Як оформити пільги

Для отримання пільг потрібно зібрати та надати такі документи:

паспорт;

посвідчення, що підтверджує право на пільгу (наприклад, посвідчення УБД);

ідентифікаційний код (РНОКПП).

Далі потрібно подати дві заяви до Пенсійного фонду:

Для внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг або на придбання твердого палива та скрапленого газу.

Ці заходи спрямовані на підтримку військових та їхніх родин, забезпечуючи їм додатковий фінансовий захист.