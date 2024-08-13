Комунальні пільги для ветеранів війни: чи поширюються вони на членів сімʼї

Ветерани війни мають право на низку комунальних пільг. Про те, чи поширюються ці пільги на членів сім'ї ветеранів та дітей, читайте далі.

Чи надаються пільги сімʼї ветерана війни

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій отримують пільги, що включають 75% знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного пального і скрапленого газу.

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Згідно із Бюджетним кодексом України, пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей віком до 18 років.

Це означає, що пільги можуть отримувати всі члени сім'ї, які проживають разом з учасником бойових дій.

Житлові пільги для учасників бойових дій включають такі переваги: