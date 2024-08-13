Комунальні пільги для ветеранів війни: чи поширюються вони на членів сімʼї
Джерело:ПФУ
Ветерани війни мають право на низку комунальних пільг. Про те, чи поширюються ці пільги на членів сім'ї ветеранів та дітей, читайте далі.
Чи надаються пільги сімʼї ветерана війни
Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій отримують пільги, що включають 75% знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного пального і скрапленого газу.
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Згідно із Бюджетним кодексом України, пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей віком до 18 років.Зверніть увагу! Це означає, що пільги можуть отримувати всі члени сім'ї, які проживають разом з учасником бойових дій.
Житлові пільги для учасників бойових дій включають такі переваги:
- 75% знижка на оплату житла, що поширюється на 21 квадратний метр на кожного члена родини та додатково на 10,5 квадратних метрів для сім'ї.
- 75% знижка на комунальні послуги, зокрема газ, електроенергію та скраплений балонний газ для побутових потреб.
- 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення.
- Пріоритетне право на послуги зв'язку та встановлення телефонів на пільгових умовах.
- Військовослужбовці з інвалідністю та їхні сім'ї отримують 50% знижку на комунальні послуги.