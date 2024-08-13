Чи надаються пільги сімʼї ветерана війни

Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій отримують пільги, що включають 75% знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного пального і скрапленого газу.

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Згідно із Бюджетним кодексом України, пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей віком до 18 років.

Зверніть увагу! Це означає, що пільги можуть отримувати всі члени сім'ї, які проживають разом з учасником бойових дій.

Житлові пільги для учасників бойових дій включають такі переваги: