Чи надаються пільги сімʼї ветерана війни
Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" учасники бойових дій отримують пільги, що включають 75% знижку на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого та рідкого пічного пального і скрапленого газу.
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Згідно із Бюджетним кодексом України, пільги з оплати житлово-комунальних послуг надаються членам сім'ї пільговика, включаючи дружину (чоловіка) та неповнолітніх дітей віком до 18 років.
Житлові пільги для учасників бойових дій включають такі переваги:
- 75% знижка на оплату житла, що поширюється на 21 квадратний метр на кожного члена родини та додатково на 10,5 квадратних метрів для сім'ї.
- 75% знижка на комунальні послуги, зокрема газ, електроенергію та скраплений балонний газ для побутових потреб.
- 75% знижка на паливо для будинків без центрального опалення.
- Пріоритетне право на послуги зв'язку та встановлення телефонів на пільгових умовах.
- Військовослужбовці з інвалідністю та їхні сім'ї отримують 50% знижку на комунальні послуги.