Як перевірити газове обладнання

Особливо це стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж та замовити відповідну послугу.

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Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності.

Оплата за цю послугу здійснюється споживачами, і коштуватиме вона близько 1000 гривень.

Що треба знати про ремонт газового обладнання

Не варто ремонтувати газовий котел самостійно. Краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо у вашій моделі немає функції діагностики, заздалегідь проведіть перевірку обладнання та усуньте несправності до настання холодів.

Самостійно ви можете:

  • Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.
  • Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.
  • Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.

Це допоможе запобігти небезпеці та забезпечити безперебійну роботу котла.