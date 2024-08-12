Як перевірити газове обладнання
Особливо це стосується власників індивідуальних газових котлів, які повинні самостійно звернутися до оператора газорозподільних мереж та замовити відповідну послугу.
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Перевірка індивідуальних газових котлів та іншого обладнання перед опалювальним сезоном є необхідною для забезпечення їхньої справності.
Оплата за цю послугу здійснюється споживачами, і коштуватиме вона близько 1000 гривень.
Що треба знати про ремонт газового обладнання
Не варто ремонтувати газовий котел самостійно. Краще звернутися до кваліфікованого майстра. Якщо у вашій моделі немає функції діагностики, заздалегідь проведіть перевірку обладнання та усуньте несправності до настання холодів.
Самостійно ви можете:
- Перевірити герметичність газової труби за допомогою мильного розчину.
- Перевірити тягу в димарі, використовуючи запалений сірник.
- Перевірити вентиляційні канали, піднісши шматок паперу до вентиляції.
Це допоможе запобігти небезпеці та забезпечити безперебійну роботу котла.