Знижка 100% на комуналку: пенсіонери певної професії можуть отримати пільги
13 листопада 2023, 15:48Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Пенсіонери, які колись працювали на певних професіях та проживають у сільській місцевості, можуть отримати пільгу на сплату комуналки. Така допомога від держави покриє 100% від обраної категорії послуг.
На що можна використати пільгу
Пільгу можна використати на одну із нижчевказаних послуг:
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- оплата житлово-комунальних послуг;
- купівлю твердого пічного палива;
- придбання рідкого побутового палива;
- купівлю скрапленого газу.
Хто може отримати допомогу
Такою пільгою можуть скористатися люди похилого віку, які живуть і сільській місцевості й працювали на таких професіях:
- педагогічні працівники;
- працівники медицини;
- фармацевти;
- фахівці із захисту рослин;
- бібліотекарі;
- працівники музею;
- працівники закладів культури, освіти державної чи комунальної форми власності;
- працівники сфери культури.
Як отримати допомогу
Щоб оформити допомогу, потрібно подати заявку у наступні способи:
- через застосунок Дія – треба відкрити розділ про пільгову фінансову підтримку пенсіонерів на оплату житлово-комунальних послуг і зробити все що вказано на екрані;
- через додаток ПФУ – вкажіть номер телефону, оберіть потрібний розділ та виконуйте інструкцію;
- через місцеве відділення ПФУ.