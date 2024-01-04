Пільги на комуналку для учасників бойових дій і не тільки: як та де оформити

Деякі українці мають право на знижку від 50 до 100% на сплату комунальних послуг. Зокрема це стосується учасників війни та осіб з інвалідністю.

Хто може отримати знижку

Розмір пільги на ЖКП залежить від соціального статусу пільговика й може становити 50, 75 або 100%. На неї можуть претендувати:

Читайте також Пенсія та зарплата в Україні з 1 січня зросли: Денис Шмигаль назвав нові суми

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

Куди звернутися

Така пільга надається незалежно від доходів заявника. Проте середньомісячний загальний дохід родини в розрахунку на одну особу за попередні пів року має бути не вищим за дохід, що дає право на податкову соціальну пільгу – 4 090 гривень.

За знижкою по ЖКП може звернутися або сам заявник, або його уповноважена особа з довіреністю. Треба підготувати відповідний пакет документів і надати їх в один із наведених пунктів:

у будь-який сервісний центр ПФУ;

ЦНАП;

уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;

дистанційно на порталі е-послуг ПФУ.

Які документи потрібні

заява про оформлення пільги;

оригінал та копія пільгового посвідчення;

оригінал та копія паспорта чи ID-картки;

оригінал та копія ідентифікаційного коду;

оригінал та копія документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;

квитанції про сплату комунальних рахунків.

Якщо пільговик живе не сам, необхідно додатково надати оригінал та копії документів, де підтверджуються родинні відносини: