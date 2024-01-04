Пільги на комуналку для учасників бойових дій і не тільки: як та де оформити
4 січня 2024, 11:30Читать новость на русском
Джерело:ПФУ
Деякі українці мають право на знижку від 50 до 100% на сплату комунальних послуг. Зокрема це стосується учасників війни та осіб з інвалідністю.
Хто може отримати знижку
Розмір пільги на ЖКП залежить від соціального статусу пільговика й може становити 50, 75 або 100%. На неї можуть претендувати:
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- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.
Куди звернутися
За знижкою по ЖКП може звернутися або сам заявник, або його уповноважена особа з довіреністю. Треба підготувати відповідний пакет документів і надати їх в один із наведених пунктів:
- у будь-який сервісний центр ПФУ;
- ЦНАП;
- уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;
- дистанційно на порталі е-послуг ПФУ.
Які документи потрібні
- заява про оформлення пільги;
- оригінал та копія пільгового посвідчення;
- оригінал та копія паспорта чи ID-картки;
- оригінал та копія ідентифікаційного коду;
- оригінал та копія документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;
- квитанції про сплату комунальних рахунків.
Якщо пільговик живе не сам, необхідно додатково надати оригінал та копії документів, де підтверджуються родинні відносини:
- свідоцтво про шлюб;
- свідоцтво про народження дітей;
- документи, де підтверджується проживання спільно із заявником.