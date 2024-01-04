Льготы на коммуналку для участников боевых действий и не только: как и где оформить

4 января 2024, 11:30
Читати новину українською

Источник:

ПФУ

Некоторые украинцы имеют право на скидку от 50 до 100% на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается участников войны и лиц с инвалидностью.

Кто может получить скидку

Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составить 50, 75 или 100%. На нее могут претендовать:

Читайте также Пенсия и зарплата в Украине с 1 января выросли: Денис Шмыгаль назвал новые суммы

  • участники боевых действий;
  • лица с инвалидностью в результате войны;
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.
Напомним! Такая льгота предоставляется вне зависимости от доходов заявителя. Однако среднемесячный общий доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода должен быть не выше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу – 4 090 гривен.

Куда обратиться

За скидкой по ЖКУ может обратиться либо сам заявитель, либо его уполномоченное лицо с доверенностью. Следует подготовить соответствующий пакет документов и предоставить их в один из приведенных пунктов:

  • в любой сервисный центр ПФУ;
  • ЦПАУ;
  • уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей теробщины;
  • дистанционно на портале е-услуг ПФУ.

Какие документы нужны

  • заявление об оформлении льготы;
  • оригинал и копия льготного удостоверения;
  • оригинал и копия паспорта или ID-карты;
  • оригинал и копия идентификационного кода;
  • оригинал и копия документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;
  • квитанции об уплате коммунальных счетов.

Если льготник живет не сам, необходимо дополнительно предоставить оригинал и копии документов, подтверждающих родственные отношения:

  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документы, где подтверждается проживание совместно с заявителем.
Автор: Тетяна Стельмах