Кто может получить скидку

Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составить 50, 75 или 100%. На нее могут претендовать:

Читайте также Пенсия и зарплата в Украине с 1 января выросли: Денис Шмыгаль назвал новые суммы

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.

Напомним! Такая льгота предоставляется вне зависимости от доходов заявителя. Однако среднемесячный общий доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода должен быть не выше дохода, дающего право на налоговую социальную льготу – 4 090 гривен.

Куда обратиться

За скидкой по ЖКУ может обратиться либо сам заявитель, либо его уполномоченное лицо с доверенностью. Следует подготовить соответствующий пакет документов и предоставить их в один из приведенных пунктов:

в любой сервисный центр ПФУ;

ЦПАУ;

уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей теробщины;

дистанционно на портале е-услуг ПФУ.

Какие документы нужны

заявление об оформлении льготы;

оригинал и копия льготного удостоверения;

оригинал и копия паспорта или ID-карты;

оригинал и копия идентификационного кода;

оригинал и копия документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;

квитанции об уплате коммунальных счетов.

Если льготник живет не сам, необходимо дополнительно предоставить оригинал и копии документов, подтверждающих родственные отношения: