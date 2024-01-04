Кто может получить скидку
Размер льготы на ЖКУ зависит от социального статуса льготника и может составить 50, 75 или 100%. На нее могут претендовать:
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- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.
Куда обратиться
За скидкой по ЖКУ может обратиться либо сам заявитель, либо его уполномоченное лицо с доверенностью. Следует подготовить соответствующий пакет документов и предоставить их в один из приведенных пунктов:
- в любой сервисный центр ПФУ;
- ЦПАУ;
- уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей теробщины;
- дистанционно на портале е-услуг ПФУ.
Какие документы нужны
- заявление об оформлении льготы;
- оригинал и копия льготного удостоверения;
- оригинал и копия паспорта или ID-карты;
- оригинал и копия идентификационного кода;
- оригинал и копия документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;
- квитанции об уплате коммунальных счетов.
Если льготник живет не сам, необходимо дополнительно предоставить оригинал и копии документов, подтверждающих родственные отношения:
- свидетельство о браке;
- свидетельство о рождении детей;
- документы, где подтверждается проживание совместно с заявителем.