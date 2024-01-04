Хто може отримати знижку

Розмір пільги на ЖКП залежить від соціального статусу пільговика й може становити 50, 75 або 100%. На неї можуть претендувати:

Читайте також Пенсія та зарплата в Україні з 1 січня зросли: Денис Шмигаль назвав нові суми

  • учасники бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників та захисниць.

Куди звернутися

За знижкою по ЖКП може звернутися або сам заявник, або його уповноважена особа з довіреністю. Треба підготувати відповідний пакет документів і надати їх в один із наведених пунктів:

  • у будь-який сервісний центр ПФУ;
  • ЦНАП;
  • уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної тергромади;
  • дистанційно на порталі е-послуг ПФУ.

Які документи потрібні

  • заява про оформлення пільги;
  • оригінал та копія пільгового посвідчення;
  • оригінал та копія паспорта чи ID-картки;
  • оригінал та копія ідентифікаційного коду;
  • оригінал та копія документів, де підтверджується місце реєстрації чи фактичного проживання;
  • квитанції про сплату комунальних рахунків.

Якщо пільговик живе не сам, необхідно додатково надати оригінал та копії документів, де підтверджуються родинні відносини:

  • свідоцтво про шлюб;
  • свідоцтво про народження дітей;
  • документи, де підтверджується проживання спільно із заявником.