Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку
- Пенсіонери деяких професій у сільській місцевості можуть отримати 100% знижку на комунальні послуги, якщо їх середньомісячний дохід не перевищує встановлений рівень.
- Пільга діє для педагогічних, медичних, фармацевтичних працівників, спеціалістів із захисту рослин, працівників музеїв, бібліотек та закладів культури.
Деякі пенсіонери мають знижку на сплату комунальних послуг. Розмір знижки складає 100%.
За яких умов пенсіонери можуть не платити за комуналку
Тобто вони можуть користуватися послугами абсолютно безплатно, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
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Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію,
– пишуть на сайті ПФУ.
Йдеться про таких осіб:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Зокрема пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги слід відповідати ще й таким критеріям:
- мають не менше трьох років відповідного стажу роботи;
- на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільгу.
Ба більше, пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Водночас на членів родини пільговика ця допомога не поширюється.
Важливо! Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.