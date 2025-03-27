Хто з пенсіонерів може не платити за комуналку

Деякі пенсіонери мають знижку на сплату комунальних послуг. Розмір знижки складає 100%.

За яких умов пенсіонери можуть не платити за комуналку

Тобто вони можуть користуватися послугами абсолютно безплатно, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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Скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм можуть пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію,

– пишуть на сайті ПФУ.

Йдеться про таких осіб:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Зокрема пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги слід відповідати ще й таким критеріям:

мають не менше трьох років відповідного стажу роботи; на момент виходу на пенсію працювали на посадах, що дають право на пільгу.

Ба більше, пільга надається, якщо середньомісячний дохід сім’ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує величину доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Водночас на членів родини пільговика ця допомога не поширюється.

Важливо! Пільга надається протягом дванадцяти місяців з місяця звернення, але не більш ніж до кінця поточного календарного року.