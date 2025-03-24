Які пільги мають батьки УБД

Згідно з законом, учасник бойових дій має право на 75% знижку на комуналку для себе та членів родини, які проживають із ним, передає 24 Канал з посиланням на Мінветеранів.

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До таких осіб належать:

чоловік або дружина;

діти до 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю;

непрацездатні батьки;

опікуни або особи, які доглядають за ветераном з інвалідністю I групи.

Тож, наприклад, мати ветерана, яка проживає разом із ним, також має право на відповідну знижку.

Для оформлення пільги учасник бойових дій або один із членів його родини повинен подати заяву до Пенсійного фонду. Це можна зробити особисто, надіслати поштою або скористатися онлайн-сервісом на сайті ПФУ.

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