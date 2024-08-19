Чи мають люди з інвалідністю ІІІ групи пільги на комунальні послуги
Українці з інвалідністю ІІІ групи мають право на низку державних пільг. Однак питання, чи поширюються ці пільги на комунальні послуги, залишається складним.
Право на пільги людям з інвалідністю ІІІ групи
Чи передбачені пільги на комунальні послуги для осіб з інвалідністю ІІІ групи Особи з інвалідністю ІІІ групи мають право на облаштування житла, в якому вони проживають, спеціальними пристосуваннями.
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А ось діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають право на отримання житла та матеріальної допомоги для його облаштування при досягненні повноліття.
Зверніть! Це можливо за умови, що за висновком медико-соціальної експертизи вони здатні до самообслуговування і можуть вести самостійне життя.
Варто зазначити, що пільг на оплату комунальних послуг для таких осіб не передбачено. Субсидії надаються за звичайними умовами.
Хто отримує 100% лікарняного
Незалежно від стажу, 100% від середньої заробітної плати виплачується особам, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві або отримали захворювання через професійну діяльність.
Також 100% лікарняного виплачують:
- донорам, які мають право на таку пільгу;
- особам, що є офіційними доглядальниками дитини до 14 років, яка захворіла внаслідок аварії на ЧАЕС;
- людям, які належать до 1-3 категорій постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- ветеранам війни;
- членам родин загиблих ветеранів війни, захисників і захисниць України;
- українцям, які постраждали під час Революції Гідності.