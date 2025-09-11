Пенсіонери в Україні можуть не платити за комуналку: кого це стосується
- Окремі категорії пенсіонерів в Україні можуть отримати стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг.
- Пільга надається за умови, що середньомісячний дохід сім'ї пенсіонера не перевищує 4 240 гривень, і діє протягом 12 місяців
Окремі категорії пенсіонерів мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Розмір знижки може становити повні 100%.
Хто може не платити комуналку?
Певні категорії пенсіонерів в Україні мають право на стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Ця пільга також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.
Дивіться також Пенсія на Monobank: як відкрити картку та які умови
Право на знижку мають пенсіонери таких категорій:
- працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію;
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- фахівці із захисту рослин;
- працівники музеїв і бібліотек;
- співробітники державних і комунальних установ культури, а також навчальних закладів сфери культури.
Щоб скористатися знижкою стаж роботи за фахом повинен становити не менше трьох років, а на момент виходу на пенсію людина повинна обіймати посаду, що дає право на пільгу.
Як отримати знижку на комуналку?
Пільга призначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї пенсіонера за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4 240 гривень. Термін дії пільги становить 12 місяців з моменту звернення, але не довше кінця календарного року.
Важливо! Пільга поширюється тільки на самого пенсіонера, але не на членів його сім'ї.
Список необхідних документів для отримання пільги:
- заява про надання пільги;
- документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості;
- довідка про право на пільгу – видається відділом освіти, охорони здоров'я, культури, райдержадміністрацією, адміністрацією установи, де працював пенсіонер, або сільською/селищною радою (у разі ліквідації закладу).
Подати заяву можна:
- особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, органи місцевого самоврядування або ЦНАПи;
- поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду або портал "Дія".
Що важливо знати про пенсії в Україні?
Виплата пенсій в Україні відбувається щомісячно в інтервалі між 4 та 25 числом. У випадку, коли призначена дата виплати збігається з вихідним або святковим днем, отримати гроші можна раніше, проте всередині того самого періоду для виплат (з 4 по 25 число).
Найбільший розмір пенсії в Україні на 2025 рік сягає 23 610 гривень. До цієї суми включено базовий розмір пенсійної виплати, а також усі компенсаційні доплати та надбавки (окрім доплат для осіб, які мають особливі заслуги перед Вітчизною).