Окремі категорії пенсіонерів мають право на пільги з оплати житлово-комунальних послуг. Розмір знижки може становити повні 100%.

Хто може не платити комуналку?

Певні категорії пенсіонерів в Україні мають право на стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг. Ця пільга також поширюється на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

Право на знижку мають пенсіонери таких категорій:

працювали в сільській місцевості та продовжують там проживати після виходу на пенсію;

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

фахівці із захисту рослин;

працівники музеїв і бібліотек;

співробітники державних і комунальних установ культури, а також навчальних закладів сфери культури.

Щоб скористатися знижкою стаж роботи за фахом повинен становити не менше трьох років, а на момент виходу на пенсію людина повинна обіймати посаду, що дає право на пільгу.

Як отримати знижку на комуналку?

Пільга призначається, якщо середньомісячний дохід сім'ї пенсіонера за останні шість місяців у розрахунку на одну особу не перевищує 4 240 гривень. Термін дії пільги становить 12 місяців з моменту звернення, але не довше кінця календарного року.

Важливо! Пільга поширюється тільки на самого пенсіонера, але не на членів його сім'ї.

Список необхідних документів для отримання пільги:

заява про надання пільги;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості;

довідка про право на пільгу – видається відділом освіти, охорони здоров'я, культури, райдержадміністрацією, адміністрацією установи, де працював пенсіонер, або сільською/селищною радою (у разі ліквідації закладу).

Подати заяву можна:

особисто – через сервісні центри Пенсійного фонду України, органи місцевого самоврядування або ЦНАПи;

поштою – на адресу територіального органу Пенсійного фонду;

онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду або портал "Дія".

Що важливо знати про пенсії в Україні?