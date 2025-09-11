Пенсионеры в Украине могут не платить за коммуналку: кого это касается
- Отдельные категории пенсионеров в Украине могут получить стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.
- Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи пенсионера не превышает 4 240 гривен, и действует в течение 12 месяцев.
Отдельные категории пенсионеров имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки может составлять полные 100%.
Кто может не платить коммуналку?
Определенные категории пенсионеров в Украине имеют право на стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Право на скидку имеют пенсионеры таких категорий:
- работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию;
- педагогические работники;
- медицинские и фармацевтические работники;
- специалисты по защите растений;
- работники музеев и библиотек;
- сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры.
Чтобы воспользоваться скидкой стаж работы по специальности должен составлять не менее трех лет, а на момент выхода на пенсию человек должен занимать должность, дающую право на льготу.
Как получить скидку на коммуналку?
Льгота назначается, если среднемесячный доход семьи пенсионера за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен. Срок действия льготы составляет 12 месяцев с момента обращения, но не дольше конца календарного года.
Важно! Льгота распространяется только на самого пенсионера, но не на членов его семьи.
Список необходимых документов для получения льготы:
- заявление о предоставлении льготы;
- документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
- справка о праве на льготу – выдается отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрацией, администрацией учреждения, где работал пенсионер, или сельским/поселковым советом (в случае ликвидации заведения).
Подать заявление можно:
- лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления или ЦНАПы;
- по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія".
Что важно знать о пенсиях в Украине?
Выплата пенсий в Украине происходит ежемесячно в интервале между 4 и 25 числом. В случае, когда назначенная дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, получить деньги можно раньше, однако внутри того же периода для выплат (с 4 по 25 число).
Самый большой размер пенсии в Украине на 2025 год достигает 23 610 гривен. В эту сумму включен базовый размер пенсионной выплаты, а также все компенсационные доплаты и надбавки (кроме доплат для лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством).