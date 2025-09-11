Отдельные категории пенсионеров имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки может составлять полные 100%.

Кто может не платить коммуналку?

Определенные категории пенсионеров в Украине имеют право на стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Право на скидку имеют пенсионеры таких категорий:

работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию;

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры.

Чтобы воспользоваться скидкой стаж работы по специальности должен составлять не менее трех лет, а на момент выхода на пенсию человек должен занимать должность, дающую право на льготу.

Как получить скидку на коммуналку?

Льгота назначается, если среднемесячный доход семьи пенсионера за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен. Срок действия льготы составляет 12 месяцев с момента обращения, но не дольше конца календарного года.

Важно! Льгота распространяется только на самого пенсионера, но не на членов его семьи.

Список необходимых документов для получения льготы:

заявление о предоставлении льготы;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности;

справка о праве на льготу – выдается отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрацией, администрацией учреждения, где работал пенсионер, или сельским/поселковым советом (в случае ликвидации заведения).

Подать заявление можно:

лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления или ЦНАПы;

по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда;

онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія".

