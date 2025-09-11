Укр Рус
11 сентября, 08:00
Пенсионеры в Украине могут не платить за коммуналку: кого это касается

Артур Дубровенко
Основні тези
  • Отдельные категории пенсионеров в Украине могут получить стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг.
  • Льгота предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи пенсионера не превышает 4 240 гривен, и действует в течение 12 месяцев.

Отдельные категории пенсионеров имеют право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки может составлять полные 100%.

Кто может не платить коммуналку?

Определенные категории пенсионеров в Украине имеют право на стопроцентную скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота также распространяется на приобретение твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

Право на скидку имеют пенсионеры таких категорий:

  • работали в сельской местности и продолжают там проживать после выхода на пенсию;
  • педагогические работники;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • специалисты по защите растений;
  • работники музеев и библиотек;
  • сотрудники государственных и коммунальных учреждений культуры, а также учебных заведений сферы культуры.

Чтобы воспользоваться скидкой стаж работы по специальности должен составлять не менее трех лет, а на момент выхода на пенсию человек должен занимать должность, дающую право на льготу.

Как получить скидку на коммуналку?

Льгота назначается, если среднемесячный доход семьи пенсионера за последние шесть месяцев в расчете на одного человека не превышает 4 240 гривен. Срок действия льготы составляет 12 месяцев с момента обращения, но не дольше конца календарного года.

Важно! Льгота распространяется только на самого пенсионера, но не на членов его семьи.

Список необходимых документов для получения льготы:

  • заявление о предоставлении льготы;
  • документы, подтверждающие проживание в сельской местности;
  • справка о праве на льготу – выдается отделом образования, здравоохранения, культуры, райгосадминистрацией, администрацией учреждения, где работал пенсионер, или сельским/поселковым советом (в случае ликвидации заведения).

Подать заявление можно:

  • лично – через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, органы местного самоуправления или ЦНАПы;
  • по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда;
  • онлайн – через веб-портал электронных услуг ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или портал "Дія".

Что важно знать о пенсиях в Украине?

  • Выплата пенсий в Украине происходит ежемесячно в интервале между 4 и 25 числом. В случае, когда назначенная дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, получить деньги можно раньше, однако внутри того же периода для выплат (с 4 по 25 число).

  • Самый большой размер пенсии в Украине на 2025 год достигает 23 610 гривен. В эту сумму включен базовый размер пенсионной выплаты, а также все компенсационные доплаты и надбавки (кроме доплат для лиц, которые имеют особые заслуги перед Отечеством).