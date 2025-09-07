Какая льгота действительно действует для пенсионеров?

Украинское законодательство гарантирует пенсионерам ряд льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. На практике их могут оформить не все, а только те категории, которые определены законом, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Размер поддержки также различается: для большинства категорий действует скидка в 50% стоимости коммунальных услуг, тогда как для отдельных групп предусмотрено полное возмещение в пределах социальных нормативов.

Кто может получить скидку на коммуналку Скидку на коммуналку могут получить одинокие пожилые люди, ветераны труда и войны, пенсионеры с инвалидностью, участники боевых действий и члены их семей, жертвы нацистских преследований, а также граждане с особыми заслугами перед государством.

Как оформить льготу пенсионеру?

Чтобы воспользоваться правом на компенсацию, необходимо подать заявление:

в ближайшем ЦНАПе,

в отделении Пенсионного фонда Украины,

или онлайн через портал ПФУ.

В пакет документов входят: паспорт, идентификационный код, пенсионное удостоверение или другой подтверждающий документ, а также банковские реквизиты. Заявление рассматривают до 10 дней, после чего льгота начинает действовать со следующего месяца.

Что известно о льготах для пенсионеров: коротко о главном