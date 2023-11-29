Можна платити всього 50%: хто отримає пільги на комуналку

Українці, які належать до певної категорії населення, можуть отримати 50% знижки на сплату комунальних послуг. Усі інші громадяни все ще можуть звернутися за субсидією до відповідних органів.

Кому можуть призначити пільгу

Особи, які входять до визначеного урядом списку категорій вразливості, можуть отримати знижку на комунальні послуги у розмірі 50%.

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До таких категорій належать:

сім'ї, де є діти з інвалідністю;

багатодітні родини;

домогосподарства, які є дитбудинками сімейного типу, прийомні сім'ї та опікуни;

члени родини (у тому числі і батьки) особи, яка відноситься до рядового чи начальницького складу служби цивільного захисту, за умови, що службовець загинув чи зник безвісти під час виконання службових обов'язків.

Що треба для субсидії

Також на знижені ЖКП можуть претендувати інші пільговики та домогосподарства, які вже мають субсидію.

Субсидію в Україні отримують родини, які не в змозі заплатити за свої комунальні послуги самостійно. Для її оформлення потрібні наступні документи:

заява;

посвідчення особи;

свідоцтво про право власності на житло або договір оренди;

декларація про доходи.

На оформлення піде близько 30 днів. Зробити це можна або у відділенні ПФУ, або в застосунку Дія.