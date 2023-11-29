Кому могут назначить льготу

Лица, входящие в определенный правительством список категорий уязвимости, могут получить скидку на коммунальные услуги в размере 50%.

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К таким категориям относятся:

  • семьи, где есть дети с инвалидностью;
  • многодетные семьи;
  • домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;
  • члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Что нужно для субсидии

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

  • заявление;
  • удостоверение личности;
  • свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;
  • право на доходы.