Кому могут назначить льготу

Лица, входящие в определенный правительством список категорий уязвимости, могут получить скидку на коммунальные услуги в размере 50%.

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К таким категориям относятся:

семьи, где есть дети с инвалидностью;

многодетные семьи;

домохозяйства, являющиеся детдомами семейного типа, приемные семьи и опекуны;

члены семьи (в том числе и родители) лица, относящегося к рядовому или начальствующему составу службы гражданской защиты, при условии, что служащий погиб или пропал без вести при исполнении служебных обязанностей.

Обратите внимание! Также на пониженные ЖКУ могут претендовать другие льготники и домохозяйства, уже имеющие субсидию.

Что нужно для субсидии

Субсидию в Украине получают семьи, которые не могут заплатить за свои коммунальные услуги самостоятельно. Для ее оформления требуются следующие документы:

заявление;

удостоверение личности;

свидетельство о праве собственности на жилье или договор аренды;

право на доходы.

Обратите внимание! На оформление уйдет около 30 дней. Сделать это можно либо в отделении ПФУ, либо в приложении Дия.